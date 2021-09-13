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13.09.2021 15:49
Рубрика: Экономика

Курганское УФАС проверит производителей подорожавших стройматериалов

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В связи с ростом цен на стройматериалы антимонопольная служба Курганской области проводит анализ местного рынка на предмет возможного нарушения закона "О защите конкуренции".

Фото: iStock
Антимонопольщики выяснили причины роста цен на стройматериалы

В списке - десять компаний, выпускающих бетон, кирпич, брус, пиломатериалы и ПВХ. Судя по мониторингу, с 25 июля по 30 августа у некоторых цены серьезно подросли. Например, пиломатериалы в двух организациях подорожали за это время на 450-2000 рублей.

- Сложность в том, что этот рынок и цены на нем не регулируются государством, - пояснила "РГ" руководитель Курганского УФАС Татьяна Соболевская. - Компании или индивидуальные предприниматели, которые реализую пило-, лесоматериалы и другие, вправе устанавливать свою стоимость. Тем не менее, мы сейчас изучаем ситуацию по возможному сговору хозяйствующих субъектов. Если такие случаи будут выявлены, естественно, последуют меры.

Тем временем ФАС России уже возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении производителей ориентированно-стружечных плит и листового стекла. У первого рост стоимости товара в 2021 году составил более 300 процентов, у второго - 80. Правда, в Кургане нет предприятий данных компаний.

Мониторинг цен на стройматериалы продлится до конца сентября.

В регионах Экономика Товары и цены Правительство ФАС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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