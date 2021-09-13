Миасский суд признал право наследников на взыскание налогового вычета

Миасский городской суд рассмотрел беспрецедентное дело о взыскании налогового вычета в пользу скончавшейся девушки. С иском к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы обратились ее родители, вступившие после смерти дочери в права наследования.

Они сообщили, что в сентябре прошлого года их дочь Луиза подала в инспекцию декларации по налогу на доходы физических лиц и написала заявления о налоговых вычетах в связи с покупкой квартиры и расходами на обучение. Сумма подлежащих возврату средств составила 137,4 тысячи рублей.

Заявления были приняты. Но впоследствии сотрудники инспекции в выплате отказали из-за скоропостижной смерти заявительницы. В суде представитель ведомства пояснил: после гибели девушку сняли с налогового учета, и, следовательно, перечислить средства на ее счет уже не представляется возможным - дело закрыто.

Однако в суде пришли к выводу, что неполученную сумму излишне уплаченного налога на доходы физлиц можно отнести к имущественным правам погибшей. А Гражданским кодексом РФ имущественные права умершего входят в состав его наследства. "Поскольку заявления на получение налогового вычета были поданы самой налогоплательщицей, ее смерть не может стать основанием для отказа в выплате. Налоговый вычет должен быть включен в состав наследства", - сообщила консультант Миасского городского суда Нина Кислинская.

Суд удовлетворил требования родителей. Налоговая инспекция выплатит им всю причитавшуюся дочери сумму.