Миасский суд признал право наследников на взыскание налогового вычета

Новости

В Москве задержали последнего беглеца из ИВС в Истре 22:58
Джокович по-русски обратился к Медведеву после поражения в финале US Open 22:47
Ученый: Европейской части России грозит катастрофический дефицит воды 21:55
Эксперты РАО проверят учебник по английскому языку с недопустимым контентом 21:47
Предложивший использовать латиницу секретарь СНБО сам не умеет ей пользоваться 21:10
Проводившему дезинсекцию в "Магните" изберут меру пресечения 14 сентября 21:03
Из-за безветренной погоды в Европе рекордно подорожало электричество 20:59
Три гола новичка "Рубина" Дрейера помогли казанцам разгромить "Урал" 20:57
Канал MTV назвал Джастина Бибера "исполнителем года" 20:51
Особые экономические зоны появятся еще в трех регионах РФ 20:26
Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open 20:22
Банк России отметил замедление роста цен на непродовольственные товары 20:10
Прокуратура проверит проводившую дезинсекцию в "Магните" организацию 19:56
"Магнит" усилит санитарный контроль после ЧП с арбузом 19:52
Названы условия для въезда россиян в Словакию 19:45
Цены на российскую пшеницу обновили семилетний максимум 19:11
Ростуризм: Продажи туров с кешбэком могут запустить с ноября 19:08
Общественная палата запустила горячую линию по защите избирательных прав 19:03
Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Тяньцзине отменен 19:02
Гутерриш: Страны пообещали выделить более 1 млрд долларов на гумпомощь афганцам 18:53
Ломидзе: Российские туристы пока не могут посещать Испанию 18:52
"Общагу" по роману Иванова одновременно выпустят три онлайн-кинотеатра 18:46
На выборы в Госдуму приедут порядка 50 наблюдателей от СНГ 18:35
Ростуризм: Внутренний турпоток в 2021 году может выйти на доковидные показатели 18:31
"Шан-Чи" сохранил лидерство в российском прокате 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
13.09.2021 20:44
Рубрика: Происшествия

Миасский суд признал право наследников на взыскание налогового вычета

Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Миасский городской суд рассмотрел беспрецедентное дело о взыскании налогового вычета в пользу скончавшейся девушки. С иском к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы обратились ее родители, вступившие после смерти дочери в права наследования.

Они сообщили, что в сентябре прошлого года их дочь Луиза подала в инспекцию декларации по налогу на доходы физических лиц и написала заявления о налоговых вычетах в связи с покупкой квартиры и расходами на обучение. Сумма подлежащих возврату средств составила 137,4 тысячи рублей.

Челябинская область получит 76,6 млрд рублей на обновление транспортной сети

Заявления были приняты. Но впоследствии сотрудники инспекции в выплате отказали из-за скоропостижной смерти заявительницы. В суде представитель ведомства пояснил: после гибели девушку сняли с налогового учета, и, следовательно, перечислить средства на ее счет уже не представляется возможным - дело закрыто.

Однако в суде пришли к выводу, что неполученную сумму излишне уплаченного налога на доходы физлиц можно отнести к имущественным правам погибшей. А Гражданским кодексом РФ имущественные права умершего входят в состав его наследства. "Поскольку заявления на получение налогового вычета были поданы самой налогоплательщицей, ее смерть не может стать основанием для отказа в выплате. Налоговый вычет должен быть включен в состав наследства", - сообщила консультант Миасского городского суда Нина Кислинская.

Суд удовлетворил требования родителей. Налоговая инспекция выплатит им всю причитавшуюся дочери сумму.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" впервые применили на учениях "Запад-2021"
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов
Путин дал поручения по итогам второго этапа съезда "Единой России". Главное
Лавров: Москва ждет от Праги информацию о причинах задержания россиянина
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе