На Среднем Урале нашли более 300 свободных участков под строительство

Информационный ресурс "Земля для стройки" стал доступен жителям Свердловской области. Он поможет инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность, упростит порядок получения участков под возведение частных и многоквартирных домов.

На сегодня по стране выявлено более 5,7 тысячи таких территорий в 750 населенных пунктах. Из них на Среднем Урале - 308 общей площадью 3305 га. Земли расположены в Березовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Среднеуральске и Сысерти. Поскольку работа по актуализации участков продолжается, эта цифра может увеличиться, сообщили в Управления Росреестра по Свердловской области.

Напомним, что сервис по поиску и покупке земель, которые потенциально можно вовлечь в жилищный оборот, размещен на том же сайте, что и публичная кадастровая карта. Чтобы ознакомиться со свободными участками именно на Среднем Урале, нужно в поиске выбрать "Жилищное строительство", ввести номер региона 66, двоеточие и звездочку. Помимо получения общих сведений о земле тут можно рассчитать ее потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги. Затем направить заявку в министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Также в электронном виде можно подать заявление в Росреестр на госрегистрацию участка, если вы имеете усиленную квалифицированную подпись.