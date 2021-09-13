На Урале за взятку полицейскому осужден топ-менеджер банка

Ленинский районный суд Екатеринбурга осудил бывшего заместителя председателя правления банка за взятку, которую он дал экс-начальнику городского управления МВД.

Как сообщает РИА Новости, банкир признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ и осужден на пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

Речь идет о деле шестилетней давности: тогда страж порядка получил от обвиняемого через посредников 7,5 миллионов рублей. За это он обещал не заводить уголовное дело о мошенничестве в отношении должника банка. Оба участника "сделки" были заключены под стражу в сентябре 2020 года.

В отношении бывшего представителя силового ведомства (он руководил екатеринбургской полицией с 2011 по 2017 год) расследование завершено, судебное разбирательство состоится в скором времени.