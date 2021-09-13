Уралец попытался убить соседа, с которым поссорился из-за котенка

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в попытке убить соседа, конфликт с которым случился из-за грубого обращения с питомцем.

Инцидент произошлел в Октябрьском районе 9 сентября. Как рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, 36-летний фигурант пнул котенка, который принадлежал его соседу. Это послужило началом конфликта между мужчинами - сначала совестного, потом в ход пошли и кулаки. На следующий день ситуация усугубилась: обвиняемый вооружился ножом и нанес несколько ударом своему оппоненту.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ управления МВД по городу, сообщение о госпитализации жертвы с ножевыми ранениями поступило в полицию около 9:30. Оперативники угрозыска задержали ранее не судимого жильца коммуналки.

Лишь благодаря своевременному вмешательству медиков пострадавшей остался жив. Его соседу предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство".