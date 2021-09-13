В Екатеринбурге из-за неисправности сел самолет Москва-Новосибирск

Борт "Уральских авиалиний", летевший из столичного аэропорта в Новосибирск. Совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге. Обстоятельствами авиационного происшествия занимается региональная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, 12 сентября в 03:48 воздушное судно штатно приземлилось в Кольцово из-за технической неисправности - неустойчивого показания датчика скорости.

На борту находилось 182 пассажира, в том числе 11 несовершеннолетних. Никто не пострадал, самолет технических повреждений не получил.

В 08:11 рейс благополучно отправился в пункт назначения.

Свердловская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.