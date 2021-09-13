Регионы получат 14 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году

Решение президента о выделении дополнительных средств - 24 миллиарда рублей до 2024 года - регионам на мероприятия по охране лесов позволит уже в следующем году довести объем субвенций на полномочия в сфере лесных отношений до 41 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами в следующем году регионам будет выделено около 14 миллиардов рублей. Такое решение позволит довести финансирование субъектов до нормативного уровня", - подчеркнул он на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Борисов отметил, что впервые с момента передачи всех лесных полномочий в регионы в 2007 году принято решение о финансировании указанных мероприятий в полном объеме. "Важно эти суммы закрепить как защищенные статьи, направленные только на цели профилактики и борьбы с пожарами", - считает он.

Дополнительное финансирование позволит существенно повысить эффективность охраны лесов от лесных пожаров, которые в силу в том числе климатических изменений происходят почти круглогодично, сказал вице-премьер. "Регионы не просто получат дополнительные средства на мониторинг и тушение, но и на увеличение численности парашютно-десантных пожарных служб почти на 1400 человек и соответственно увеличение авиаотделения на 35 единиц, преимущественно в наиболее горимых субъектах. Почти в три раза увеличим авиационное и наземное патрулирование лесов", - заявил Юрий Борисов о планах.