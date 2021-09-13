Ректор МФТИ: Соревнований между олимпиадниками и отличниками быть не должно

Только что лауреат Нобелевской премии по физике и выпускник Московского физико-технического института Андрей Гейм открыл в альма-матер научный центр. Его коллега по Нобелю - Константин Новоселов - заведует на Физтехе лабораторией. Как выучить "на Нобеля"? Что такое "промышленная аристократия"? Кто важнее для вуза - "нестандартные" олимпиадники или хорошо подготовленные "егэшники"? На вопросы "Российской газеты" отвечает ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Дмитрий Викторович, среди сотрудников и выпускников МФТИ 10 нобелевских лауреатов, двое из них сегодня активно работают со студентами. Готовите будущих нобелиатов?

Дмитрий Ливанов: Подготовка нобелевских лауреатов - не цель, но характеристика тех университетов, которые видят себя лидерами в мировой науке. А подготовить новое поколение ученых можно только в тесном контакте студентов и выдающихся профессионалов в науке. Поэтому и Андрей Гейм, и Константин Новоселов, и еще много других блестящих ученых уже работают с нашими ребятами и будут работать в будущем.

Количество выпускников - нобелевских лауреатов - объективный критерий для международных вузовских рейтингов?

Дмитрий Ливанов: Никакой критерий сам по себе не дает полной информации. Естественно, Нобелевская премия - свидетельство номер один, признание заслуг человека перед мировой наукой. Нобелевская премия или, например, премия Филдса в области математики - важный критерий, но далеко не единственный. Важно и количество, и качество научных публикаций, и квалификация преподавателей, и уровень студентов, и качество кампуса. Все это - составные части успеха.

Уже видите среди сегодняшних студентов будущих "нобелей"?

Дмитрий Ливанов: В МФТИ приходят самые талантливые школьники со всей страны, те, кто проявил суперспособности в изучении физики, математики, компьютерных наук. Они все у нас - средний балл ЕГЭ в этом году - 97. Кстати, именно у нас учится одна из рекордсменок ЕГЭ этого года, набравшая 400 баллов, - москвичка Ира Бродская. У каждого из студентов МФТИ - хорошие перспективы. Наша задача - дать каждому возможность раскрыться и реализовать все самое лучшее.

Как прошел прием-2021 на Физтехе?

Дмитрий Ливанов: МФТИ, как и несколько последних лет, в этом году в числе лидеров по качеству приема. Много стобалльников, и не по одному предмету. Но мы в этот раз ограничили число олимпиад, победители которых проходят вне конкурса, потому что в прошлые годы по некоторым программам олимпиадников было больше, чем бюджетных мест.

Зато во многих вузах мест не хватало, олимпиадники и стобалльники буквально "столкнулись лбами", в сети уже более 25 тысяч подписей под петицией "Почините прием". Что посоветуете коллегам на будущее?

Дмитрий Ливанов: Могу лишь поделиться нашим опытом. Особое внимание на Физтехе - Всероссийской олимпиаде школьников, мы считаем ее наиболее объективной. В этом году на Физтех поступили 136 победителей - призеров Всеросса, причем не только по физике, но и по математике, астрономии, информатике. Конечно, ценим победителей своей олимпиады "Физтех". В отношении других соревнований проявляем осторожность. Одно совершенно ясно: не должно быть никаких соревнований между олимпиадниками и отличниками.

Говорят, что подготовка к олимпиадам и подготовка к ЕГЭ - два разных направления. Олимпиады заточены на нестандартное мышление, а ЕГЭ - на хорошее знание школьной программы. Как сохранить баланс при приеме в вузы?

Дмитрий Ливанов: Конечно, стандартный экзамен, каким является ЕГЭ, выявляет некий базовый уровень подготовки, умение решать задачи в пределах школьной программы. А есть ребята с нестандартными способностями. Это касается не только решения задач, но и конструирования, инженерных способностей, которые трудно выявить на обычном экзамене. Но эти два канала абсолютно нормально сосуществуют, если ими правильно пользоваться и держать баланс.

МФТИ часто сравнивают с Массачусетским технологическим институтом (MIT). Но MIT всегда в верхних строчках международных рейтингов, а Физтех нет. Хотя среди российских вузов - в топ-5 по физике. Когда доберемся до верхних строчек?

Дмитрий Ливанов: К сожалению, российское высшее образование, как и наука, сильно потеряло в 90-е годы прошлого века. Сейчас, уверен, Россия встала на путь восстановления своей научной репутации, репутации своих университетов. Открытие научных центров нобелевскими лауреатами, возвращение ученых на работу в МФТИ из западных университетов - лучшее тому доказательство. Но путь длинный и непростой. Физтех действительно среди российских вузов - на первых позициях. Но нужно сделать еще очень много, чтобы повысить репутацию и на международной арене. Это как в футболе: нельзя играть в каждой стране по-своему. Правила футбола едины для всех. И когда лучшие команды мира собираются и играют по единым правилам, выявляется сильнейший. Физтех сейчас примерно в пятом десятке в мире по физике, в топ-100 по математике и компьютерным наукам. Одна из наших стратегических целей - войти в мировую десятку по физике. Но все же отмечу: успех и продвижение в рейтинге - важный, но далеко не единственный показатель успешности университета.

У вас традиционно много абитуриентов из регионов. На это всегда работала и работает ваша Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ). Какой процент ее выпускников сегодня приходит к вам учиться?

Дмитрий Ливанов: В целом в МФТИ больше 60 процентов ребят из регионов. Очень многие первокурсники были или в системе ЗФТШ, или участвовали в нашей олимпиаде, или учились в сети наших партнерских школ - их более 300. Выпускников ЗФТШ много среди наших студентов, но поступают они не только к нам, но и во все лучшие технические вузы страны.

Вообще, сегодня вузам необходимо делать акцент именно на работе со школами. Именно там зарождается мотивация к изучению сложных предметов. Работа со школами - важное дело для всего академического сообщества. Нужно постоянно улучшать качество школьных учебников, обращать внимание на квалификацию учителей физики, математики, информатики, поддерживать тех, кто ведет кружки и факультативы, то есть учит детей решать нестандартные задачи.

Важно, чтобы школьники не шли по пути "наименьшего сопротивления", выбирая экзамены полегче, а занимались такими важными в целом для человечества науками, как физика, математика, химия, биология.

Физтех подал заявку на участие в программе академического лидерства "Приоритет 2030". Что в приоритетах на ближайшие 10 лет?

Дмитрий Ливанов: Вообще Физтех создавался для реализации так называемых больших проектов - космического, атомного. В Советском Союзе за них отвечали Курчатовский институт, ЦАГИ и другие ведущие НИИ. Они были и остаются базовыми организациями для Физтеха. Но большие проекты сегодня - другие: все, что связано с новой энергетикой, с переходом на чистое топливо, на электрическое движение, технологии искусственного интеллекта, геномные технологии, которые преобразят и уже преображают и здравоохранение, и агросектор, квантовые вычисления и материалы, все, что связано с материей на атомном, квантовом уровне. Именно в эти проекты Физтех и будет вносить свой значительный вклад. Физтех должен стать драйвером технологического перехода на ближайшие 10-30 лет, то есть выполнять ту миссию, ради которой он был создан. Конечно, для нас крайне важно сохранять лидерство в фундаментальной науке за счет создания своих собственных исследовательских лабораторий, где мы сможем заниматься новыми прорывными исследованиями. Это основа нашей исследовательской повестки на ближайшее десятилетие.

Есть понятие "система Физтеха". Что в ней главное?

Дмитрий Ливанов: У "системы Физтеха" очень много особенностей, но есть три "ключа". Первое - набор самых лучших абитуриентов по всей стране. Второе - глубокий уровень фундаментальной подготовки на младших курсах, когда объем и интенсивность изучения математики, физики, компьютерных наук в разы превосходит то, что есть в других технических университетах. Третье - со второго или третьего курса активное включение студентов в практическую деятельность, будь то работа в лабораториях или в конструкторских бюро. Это - основа нашей стратегии.

Один из проектов в программе развития, с которой МФТИ выходит в проект "Приоритет 2030" называется "Промышленная аристократия будущего". Что это такое?

Дмитрий Ливанов: Здесь дело в сути. Прогресс человечества, как правило, определяется серьезными глобальными проектами. Каждый такой включает сотни тысяч и миллионы людей. Но у всех на слуху имена лидеров: Курчатова, Королева и целой плеяды выдающихся ученых и конструкторов. Это как раз те люди, которых готовит Физтех. Это мы и называем, условно, "промышленной аристократией". Работа каждого человека важна, будь то рядовой инженер, конструктор или генконструктор. Но чтобы "вырастить" генерального конструктора, нужна особая система подготовки и большая работа как самого человека, так и той школы - научной, инженерной, в которой он вырос. Именно на подготовку таких людей - инженерной элиты или аристократии - и нацелен Физтех.

Чтобы подготовить генерального конструктора, нужна большая работа школы - научной, инженерной. Именно на подготовку инженерной элиты и нацелен Физтех

Физтех с прошлого года начал подготовку студентов по индивидуальным траекториям. Эффект есть?

Дмитрий Ливанов: Сама система Физтеха изначально предполагала значительную долю индивидуализма. Уже на третьем курсе студенты распределялись по базовым организациям, попадали в разные лаборатории, и основная часть обучения проходила именно там - индивидуально или в небольших группах. Конечно, в наше время возможностей больше, можно выбирать модули, направления. Но мы этим не злоупотребляем, понимая: важно сохранить уникальность и фундаментальную основу образования в МФТИ. Студенты интенсивно изучают математику, физику, компьютерные науки - на очень глубоком, сложном уровне, и мы не готовы отказаться от такого подхода. Ребята, которые приходят на Физтех, знают: просто не будет.

А на Физтехе учат модным нынче "мягким навыкам" - лидерству, работе в команде, управлению коллективом, планированию?

Дмитрий Ливанов: Если взглянуть на российский список Форбс, то 12 человек из первой сотни - выпускники МФТИ. Хотя учились они в то время, когда слов "soft skills" (мягкие навыки) еще никто не знал. Но именно лидерство, умение организовать работу и людей вокруг себя сделало их успешными бизнесменами. Развивать эти гуманитарные и социальные компетенции в студентах нужно. Но это, скорее, дополнение к основным ценностям выпускника Физтеха, среди которых развитый интеллект и способность решать сложные задачи.

Ключевой вопрос

Дмитрий Викторович, вы четыре года были министром образования и науки. Какой портфель тяжелее: министра или ректора?

Ливанов: Я легко ношу любой портфель. Это не вопрос "тяжести". В любой работе есть свои вызовы и свои ограничения. Мне очень нравится работать здесь, в МФТИ. Здесь я вижу и прекрасных профессиональных коллег - преподавателей, ученых, и действительно очень ярких, интересных студентов.

А часто встречаетесь со студентами?

Ливанов: Почти каждую неделю. Вот недавно на одной из таких встреч меня попросили сделать круглосуточный доступ в читальный зал в учебном корпусе, чтобы можно было и ночью прийти, если днем времени не хватило. Так что теперь "читалка" работает 24/7.