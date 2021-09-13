Россия может разделить первенство по экспорту пшеницы с Евросоюзом

Вопреки ожиданиям экспертов минсельхоз США (USDA) в сентябрьском прогнозе сохранил крайне низкую оценку российского урожая пшеницы - 72,5 млн тонн (без учета Крыма). При этом Россия, в прошлом году лидировавшая по поставкам пшеницы на мировой рынок, в этом году может это лидерство разделить с Евросоюзом.

По оценке USDA, Россия и ЕС в этом сезоне поставят на внешние рынки по 35 млн тонн пшеницы. В прошлом году минсельхоз США оценивал экспорт из России в 38,5 млн тонн, а из Европы - в 29,62 млн тонн пшеницы. При этом если для России новый прогноз по урожаю американские аналитики сохранили на прежнем уровне, для Европы он увеличен на 0,4 млн тонн. Повышена оценка также для Австралии и Индии (по 1,5 млн тонн), Китая (0,9 млн тонн), но снижена для Канады (на 1 млн тонн) и Аргентины (0,5 млн тонн).

USDA имеет технические возможности делать прогнозы на основании данных со спутников, но "решил не рисковать" и рассчитал по цифрам Росстата, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. И пока Росстат сохраняет свою оценку, USDA не изменит и свою. Между тем она уже расходится с данными российского минсельхоза. По ним Россия уже собрала 70 млн тонн пшеницы с 80% площади. А в Сибири урожай будет выше обычного.

Российский минсельхоз пока сохраняет свою оценку в 81 млн тонн пшеницы и 127,4 млн тонн зерна (с учетом Крыма). Это один из самых высоких урожаев в истории страны. Эдуард Зернин говорит, что, возможно, итоговый урожай будет ниже этой оценки, но минимум 78 млн тонн пшеницы мы точно соберем. Оценка аналитической компании "ПроЗерно" - 77 млн тонн пшеницы. Ее гендиректор Владимир Петриченко "разочарован" оценкой USDA. Но считает, что в ближайшей перспективе она ни на что не повлияет - мировые цены на фоне общего слегка увеличенного прогноза американских аналитиков немного снизились, и пока нет оснований считать, что снова пойдут вверх.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько скептичен и говорит, что свои прогнозы по урожаю ИКАР недавно скорректировал "ближе к оценке USDA". По его мнению, очевидно, что 81 млн тонн пшеницы собрать не удастся.

Минсельхоз на данный момент прогнозирует один из самых высоких урожаев в истории

Для России USDA резко снизил оценку урожая (сразу на 12,5 млн тонн) еще в августовском прогнозе. Такие расчеты он сделал на основании данных Росстата. А они оказались на 1 млн тонн меньше, чем у российского минсельхоза: там говорили, что Росстат не учел пересев озимых после 1 июня. Оценка USDA привела к росту как мировых, так и внутренних цен на пшеницу. Эксперты указывали на неадекватно низкую оценку USDA и предполагали, что в сентябрьском прогнозе оценка будет скорректирована в сторону увеличения. 1 сентября Росстат опубликовал уточненные данные, но "потерянный" 1 млн га так и не "нашелся".

Абсолютный рекорд по сбору пшеницы в России был поставлен в 2017 году - 86 млн тонн. В прошлом году Россия собрала 85,896 млн тонн.