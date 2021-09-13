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13.09.2021 11:35
Рубрика: Власть

Россия планирует направить гуманитарную помощь в Афганистан

Текст: Юрий Когалов
Россия изучает возможность отправки в ближайшее время гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, этот вопрос прорабатывается. Как отметил дипломат, речь идет об отправке в Кабул продовольствия и лекарств.

Фото: AFP/Attila KISBENEDEK
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О такой возможности также сообщил глава администрации аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдани. "В последнее время в аэропорту приземлялись самолеты из Катара, с Бахрейна, из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Пакистана. Россия и Турция также заверили нас в том, что в ближайшие дни отправят в Кабул свои самолеты с гуманитарной помощью для афганского народа", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице Управления гражданской авиации Афганистана в социальной сети Facebook.

Как проинформировал представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ), занявший место во главе администрации воздушной гавани, в аэропорту все еще есть технические проблемы, но их, как ожидается, удастся решить в ближайшее время.

Ранее стало известно, что аэропорт Кабула принял в понедельник первый международный коммерческий рейс после того, как США вывели из Афганистана свои войска, а в стране к власти пришли талибы.

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