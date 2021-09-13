Россия планирует направить гуманитарную помощь в Афганистан

По его словам, которые приводит РИА Новости, этот вопрос прорабатывается. Как отметил дипломат, речь идет об отправке в Кабул продовольствия и лекарств.
О такой возможности также сообщил глава администрации аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдани. "В последнее время в аэропорту приземлялись самолеты из Катара, с Бахрейна, из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Пакистана. Россия и Турция также заверили нас в том, что в ближайшие дни отправят в Кабул свои самолеты с гуманитарной помощью для афганского народа", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице Управления гражданской авиации Афганистана в социальной сети Facebook.
Как проинформировал представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ), занявший место во главе администрации воздушной гавани, в аэропорту все еще есть технические проблемы, но их, как ожидается, удастся решить в ближайшее время.
Ранее стало известно, что аэропорт Кабула принял в понедельник первый международный коммерческий рейс после того, как США вывели из Афганистана свои войска, а в стране к власти пришли талибы.