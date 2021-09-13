Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами - Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба.

Так, рейсы по маршруту Москва-Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва-Мадрид и Москва-Барселона - четыре рейса в неделю, Москва-Малага и Москва-Аликанте - два раза в неделю, Москва-Найроби - дважды в неделю, Москва-Братислава - четыре рейса в неделю, Санкт-Петербург-Братислава - два рейса в неделю.

Оперштаб также принял решение об увеличении числа регулярных рейсов в Египет, Венгрию, Казахстан и Катар.

Кроме того, с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из нескольких аэропортов в регионах (Псков, Магадан, Мурманск и Чита).