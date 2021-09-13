Россияне стали чаще обращаться за реструктуризацией банковских кредитов

Россияне стали чаще обращаться за изменением условий по действующим кредитам: реструктуризацией. В первом полугодии 2021 года количество скорректированных банками ссуд по обращению клиента увеличилось более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие расчеты "Российской газете" предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, за первое полугодие 2021 года банки реструктуризировали 2,2 млн кредитов, из них примерно 11 тысяч проблемных, то есть находящихся в просрочке. В первом полугодии 2020-го - 1,4 млн кредитов, в том числе семь тысяч проблемных.

В рамках реструктуризации кредитный договор продолжает действовать, и все вопросы решаются в кредитной организации, которая его выдала. Уйти, например, в другой банк нельзя. Эта программа направлена на улучшение финансового положения заемщика, у которого возникли трудности с погашением долга. В рамках реструктуризации финансовый институт может снизить процентную ставку по займу, увеличить срок кредитования, списать начисленные проценты или отправить клиента на кредитные каникулы.

Реструктуризация предлагает более комфортные условия погашения действующего кредита

"Востребованность финансового инструмента была связана с пандемийным периодом и мерами государственной поддержки заемщиков, а также инфляцией", - комментируют в пресс-службе Московского кредитного банка. По мнению старшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игоря Алексеева, спрос на реструктуризацию продолжится: на фоне пандемии и макроэкономических изменений в результате нее многие клиенты ищут способ снизить долговую нагрузку.