Россияне стали чаще обращаться за реструктуризацией банковских кредитов

Новости

В Ростуризме озвучили итоги детского кешбэка 17:20
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов 17:10
На учениях "Запад-2021" применили ударные беспилотники комплекса "Ласточка" 17:06
ФАС обязала Теле2 снизить тарифы на связь 17:05
Новостройки в Москве подешевели впервые с лета прошлого года 16:27
Бастрыкин поручил ускорить проверку в отношении замглавы ставропольского СК 16:20
Вышел первый трейлер сериала "Соколиный глаз" от Marvel 16:16
СК РФ просит возбудить дела против нескольких судей 16:14
Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами 16:08
Потомок династии Романовых обвенчался в русском соборе в Париже 16:08
МОК может изготовить для Весниной копии украденных олимпийских медалей 16:06
Путин приехал на полигон наблюдать за учениями "Запад-2021" 16:05
Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе выше 800 долларов 16:02
Умер легендарный джазовый барабанщик Тино Контрерас 15:58
В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми 15:51
Песков: Кремль хотел бы возвращения в РФ скифского золота 15:50
Бритни Спирс объявила о помолвке 15:43
Путин проведет совещание с членами кабмина и руководством "ЕР" 15:30
Умер актер и режиссер Ферри Радакс 15:24
Первый речной электротрамвайчик в Москве назовут "Синичка" 15:20
НАСА рассчитывает продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет 15:20
МакSим впервые появилась на публике: Я думала, что это обычная простуда 15:19
Путин пообещал дарить автомобили паралимпийцам 15:12
Мясников назвал обязательные прививки для разных категорий россиян 15:06
ФАС создаст реестр производителей стройматериалов для контроля за ценами 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
13.09.2021 17:09
Рубрика: Экономика

Россияне стали чаще обращаться за реструктуризацией банковских кредитов

Текст: Анастасия Алексеевских
Россияне стали чаще обращаться за изменением условий по действующим кредитам: реструктуризацией. В первом полугодии 2021 года количество скорректированных банками ссуд по обращению клиента увеличилось более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие расчеты "Российской газете" предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, за первое полугодие 2021 года банки реструктуризировали 2,2 млн кредитов, из них примерно 11 тысяч проблемных, то есть находящихся в просрочке. В первом полугодии 2020-го - 1,4 млн кредитов, в том числе семь тысяч проблемных.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Банк России готов снова охлаждать потребкредитование

В рамках реструктуризации кредитный договор продолжает действовать, и все вопросы решаются в кредитной организации, которая его выдала. Уйти, например, в другой банк нельзя. Эта программа направлена на улучшение финансового положения заемщика, у которого возникли трудности с погашением долга. В рамках реструктуризации финансовый институт может снизить процентную ставку по займу, увеличить срок кредитования, списать начисленные проценты или отправить клиента на кредитные каникулы.

Реструктуризация предлагает более комфортные условия погашения действующего кредита

"Востребованность финансового инструмента была связана с пандемийным периодом и мерами государственной поддержки заемщиков, а также инфляцией", - комментируют в пресс-службе Московского кредитного банка. По мнению старшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игоря Алексеева, спрос на реструктуризацию продолжится: на фоне пандемии и макроэкономических изменений в результате нее многие клиенты ищут способ снизить долговую нагрузку.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам второго этапа съезда "Единой России". Главное
Даниил Медведев выиграл первый "Большой шлем" в карьере
Nord Stream 2 AG подала документы на сертификацию "Северного потока-2"
Лавров: Москва ждет от Праги информацию о причинах задержания россиянина
В генконсульстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в ДТП в Турции
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"