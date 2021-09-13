Россияне стали чаще обращаться за реструктуризацией банковских кредитов

По данным ОКБ, за первое полугодие 2021 года банки реструктуризировали 2,2 млн кредитов, из них примерно 11 тысяч проблемных, то есть находящихся в просрочке. В первом полугодии 2020-го - 1,4 млн кредитов, в том числе семь тысяч проблемных.
В рамках реструктуризации кредитный договор продолжает действовать, и все вопросы решаются в кредитной организации, которая его выдала. Уйти, например, в другой банк нельзя. Эта программа направлена на улучшение финансового положения заемщика, у которого возникли трудности с погашением долга. В рамках реструктуризации финансовый институт может снизить процентную ставку по займу, увеличить срок кредитования, списать начисленные проценты или отправить клиента на кредитные каникулы.
"Востребованность финансового инструмента была связана с пандемийным периодом и мерами государственной поддержки заемщиков, а также инфляцией", - комментируют в пресс-службе Московского кредитного банка. По мнению старшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игоря Алексеева, спрос на реструктуризацию продолжится: на фоне пандемии и макроэкономических изменений в результате нее многие клиенты ищут способ снизить долговую нагрузку.