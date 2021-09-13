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13.09.2021 17:09
Рубрика: Общество

Российские университеты назвали главные тренды в образовании и науке

Текст: Мария Агранович
Чему учить новое поколение студентов? Что ждет отечественную науку? О перспективах в науке и образовании на ближайшие 10 лет рассказали в ходе защит своих проектов развития вузы-конкурсанты федеральной программы "Приоритет 2030".

Так, Высшая школа экономики, входящая в тройку лучших вузов России, делает ставку на всестороннее развитие человеческого капитала. Приоритетные исследования Вышки будут связаны именно с человеком и окружающими его технологиями. По словам ректора Никиты Анисимова, к 2030 году ВШЭ придет к логике создания полного цикла "продукта" внутри вуза: от фундаментального исследования до его выхода на рынок в качестве продукта или бизнеса.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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- "Вышка" - ведущий исследовательский университет страны, где учится 50 тысяч студентов. Нам важно обеспечить конкурентоспособность в борьбе за международные и, в первую очередь, российские таланты, чтобы эти ребята могли получать качественное образование именно в России и дальше реализовывать свой потенциал внутри нашей страны, - подчеркнул Никита Анисимов.

Для Томского госуниверситета на новом этапе развития важно удержать четыре ключевые рамки.

- Первая - логика университета прорыва, что связано с постоянным обновлением научном повестки, - отмечает ректор ТГУ Эдуард Галажинский. - Вторая рамка - метадисциплинарность, ведь прорывы сегодня достигаются на стыках реальностей. Но организация работы ученых из разных дисциплин и их продуктивная коммуникация - отдельная задача.

Третья рамка ТГУ и вектор развития на ближайшие 10 лет - устойчивое развитие качества жизни. Поэтому в вузе особое внимание уделяется климатической повестке и разработке технологий по нейтрализации последствий изменения климата. Четвертая рамка - экосистемность, которая позволяет через объединение ресурсов решать амбициозные задачи и отвечать на большие вызовы.

По мнению ректора УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктора Кокшарова, в будущем технологические решения высокого уровня готовности и технологии мирового уровня - то, что востребовано сегодня предприятиями страны - будут создаваться и внедрятся на производстве. УрФУ продолжит развиваться как один из самых мощных научно-технологических центров страны.

- Уже сейчас по количеству бюджетных мест приема УрФУ занимает первое место в стране, - отметил Кокшаров. - Мы продолжим плавный рост и дальше, но сделаем упор на подготовку кадров высшей квалификации: магистров и аспирантов станет значительно больше. Это тот сознательный вектор в образовании, который мы для себя выбираем.

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По мнению ректора Южного федерального университета Инны Шевченко, преобразования в сторону больших активных изменений ждут большинство вузов страны.

- Нас через десять лет ждет новая культура: научные коллективы будут ориентированы на прорывные результаты и обязательное вовлечение в процесс большого количества молодежи, - пояснила Инна Шевченко.

Общество Образование

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