Ростуризм: Продажи туров с кешбэком могут запустить с ноября

Ростуризм прорабатывает возможность запуска продаж туров по программе туристического кешбэка в ноябре-декабре 2021 года, рассказала журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года мы запустим продажи. По датам - не раньше ноября-декабря. Мы прорабатываем эту возможность", - сказала Догузова.

По ее словам, на финансирование программы на 2022 год предусмотрено 5 млрд рублей

Этих средств должно хватить на финансирование продаж туров с кешбэком на низкий сезон, то есть зимы - начала весны и осени.

При этом со следующего года кешбэк будет работать как мера стимулирования спроса. В этом году программа отчасти работала как антикризисная мера.

По условиям программы кешбэка оплатить туры и бронирования в гостиницах нужно картой "Мир". На неё же вернется 20% стоимости тура, максимально 20 тысяч рублей.