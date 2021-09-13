На момент подписания номера спасатели добрались до самолета, рухнувшего в иркутской тайге в четырех километрах от села Казачинское, и начали эвакуацию пассажиров. Сообщения о жертвах противоречивые. По предварительным данным, озвученным пресс-службой СК РФ, жертв нет, а Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о четырех погибших, в том числе двух пилотах.

Самолет L-410 с 14 пассажирами и двумя членами экипажа вчера вечером выполнял рейс местных авиалиний СЛ-51 Иркутск - Казачинское. Борт совершил аварийную посадку в тайгу, на деревья, в нескольких километрах от посадочной полосы. Одна из пассажирок сумела дозвониться по телефону в экстренные службы - координаты происшествия стали известны спасателям сразу же. Однако добраться до упавшего самолета было не так-то просто - ночь, туман, труднопроходимая местность.

Вскоре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что ему удалось связаться с одной из пассажирок - часть людей оставались зажатыми в деформированном фюзеляже, но пожара на борту нет. Несколько пассажиров серьезно ранены, на момент написания этих строк идет эвакуация пострадавших. Как сказал Игорь Кобзев, все 16 человек на борту самолета живы, хотя позднее в эфире прграммы "Вести" иркутские власти подтвердили гибель четырех человек.

Согласно информации из аэропорта Иркутск, борт вылетел с большой задержкой, в 21.05 (то есть 16.05 мск) вместо 14.35. Обычно до места ­назначения турбовинтовая "Элочка" добирается за полтора часа. События развивались так: около 23.15 по местному времени в Главное управление МЧС России по Иркутской ­области поступило сообщение о жесткой посадке L-410 в Казачинско-Ленском районе. Уже через полчаса на лентах информагентств сообщалось, что по предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж успел сообщить об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге. На место происшествия из областного центра вылетел вертолет МЧС.

Аэропорт в Казачинском горный, расположен в излучине реки Киренга и часто затягивается туманом. Это обстоятельство сильно осложнило поиски самолета.

Одна из пассажирок сумела дозвониться по телефону спасателям. Это помогло сразу определить координаты самолета

Расследование уголовного дела в связи с крушением L-410 под Иркутском поручено следователям Центрального аппарата СКР, они уже командированы в регион, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Среди предварительных версий - не только отказ техники, но и ошибка пилота. Буквально в июне этого года подобный же самолет L-410 разбился на кемеровском курорте Танай. Тогда трагедия произошла из-за отказа двигателя, и разбилось несколько парашютистов. "Самолет такой старый, что его боялись больше прыжка", - признавались спортсмены. Самолет внушал им страх даже своим внешним видом.

Справка

Упавший вчера самолет L-410 выпущен в 2014 году. Машины этой марки собирают в Чехии, на заводе компании LET с 1970 года. Несколько сотен "Элочек" (или "Чебурашек") было поставлено еще в СССР - только к концу 1991 года МГА СССР было получено из Чехословакии 559 самолетов Л-410 различных модификаций. Они были самыми распространенными на местных линиях, служили в ВВС как учебные и в ДОСААФ - для подготовки парашютистов. Большая часть из них была списана в 1990-е годы, но несколько лет назад закупки этих машин были возобновлены. Потребность в подобном самолете в нашей стране столь высока, что собственником предприятия в Чехии сейчас является российская компания, а собирают эти машины на Уральском заводе гражданской авиации.