США и Южная Корея изучат данные о запуске ракет КНДР

Республика Корея и США уточняют подробности проведенных КНДР 11 и 12 сентября запусков новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов, отмечая, что военные двух стран "проводят подробный анализ ситуации", пишет ТАСС.

В понедельник утром Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что военные КНДР успешно провели испытания частей ракеты, двигателей, боеголовки, систем управления и наведения, осуществили также различные летные испытания. Крылатые ракеты большой дальности пролетели над территорией и территориальными водами Северной Кореи и поразили цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.

По данным ЦТАК, за ходом испытаний наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Они высоко оценили эффективность и практичность ракет, а характеристики нового оружия были признаны "соответствующими проектным требованиям", пишет РИА Новости.