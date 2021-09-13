Стартовал отбор вузов в "Приоритет 2030"

Стартовали защиты стратегий развития вузов - кандидатов на участие в программе "Приоритет 2030". Комиссия министерства науки и высшего образования будет оценивать заявки 187 вузов. Последний этап защиты - 25 сентября.

"Мы обеспечили максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора, - отметил глава минобрнауки Валерий Фальков. - Уверен, что принципы, которые заложены в программах вузов, послужат на благо всей системе высшего образования".

Команды вузов рассказали, как шла подготовка к подаче заявок. Все происходило через личные кабинеты участников на сайте программы.

И.о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев уверен: создание личных кабинетов и вообще перевод на цифру большинства процессов, предваряющих очную защиту программ, - один из главных трендов системы высшего образования в целом.

"Были созданы все возможности для оперативной связи: личные кабинеты, специальные чаты, техническая поддержка", - отметил Седнев.

По словам первого проректора Университета ИТМО Дарьи Козловой, удалось сохранить преемственность предыдущей программы развития университетов - "Проекта 5-100".

"Обязательная открытая защита программ обеспечивает прозрачность конкурсной системы и позволяет максимально качественно оценить потенциал вузов", - считает Козлова.

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко рассказал, что переход к цифровой подаче заявки и проведение онлайн-консультаций позволили вузу более качественно проработать стратегию. "Польза, которую мы получили от подготовки заявки, совершенно точно в разы превышает возможности грантовой поддержки", - подчеркнул Шевченко.