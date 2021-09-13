Судьям запретили отклонять вызов ключевых свидетелей защиты

Верховный суд России в специальном обзоре судебной практики напомнил всем судьям страны позиции ЕСПЧ - каких свидетелей защиты считать ключевыми. В таких случаях людей надо обязательно вызвать в суд и выслушать.

На практике суды сегодня нередко отвечают отказом на ходатайства защиты допросить того или иного свидетеля. Например, понятого. Мол, смысла тратить время нет, ничего существенного человек все равно не скажет.

Иногда в суде просто зачитываются показания того или иного свидетеля, данные им на следствии. Что делать, если защита хочет не просто заслушать, но посмотреть в глаза человеку и задать непростые вопросы? "Сторона защиты достаточно часто заявляет ходатайства о допросе свидетелей", - замечает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн.

При этом он обращает внимание, что, что закон предусматривает три способа введения свидетелей в уголовное судопроизводство. Первый: включение таких людей в список свидетелей со стороны защиты. В таком случае на суд возлагается обязанность принять меры к их вызову. Второй: можно привести свидетелей непосредственно в суд. Тогда судья не вправе отказаться их выслушать. Но есть и третий вариант: заявление защиты ходатайства суду о допросе свидетеля. Допустим, в деле есть протокол допроса курьера, который проезжал мимо и все видел. И защита говорит: просим пригласить этого человека в суд, чтобы он повторил все, что сказал следователю.

В таких случаях и возникают споры, есть ли смысл вызывать свидетеля. По словам Евгения Рубинштейна, нет ясной и понятной статистики, как часто адвокатам отказывают при ходатайстве о вызове свидетеля.

"Наверняка, каждый из адвокатов может привести свое собственное мнение о частоте отказов в вызове свидетелей, - говорит он. - Но если брать во внимание свидетелей, которые могут повлиять на исход дела, то, к сожалению, следует констатировать, что случаи отказов судов в удовлетворении соответствующих ходатайств имеют значительный процент".

Теперь ВС детально разъяснил международные нормы, на которые должны ориентироваться наши судьи. "Когда показания свидетеля защиты способны обоснованно установить алиби обвиняемого, такой свидетель считается значимым prima facie".

Если показания свидетеля могут привести к оправданию обвиняемого, отказывать в вызове человека на процесс запрещено. Отказ защите в ходатайстве о вызове свидетеля надо обосновать

Отказывать в вызове без веских причин запрещено.

"Если сторона защиты требует допроса свидетеля, который может подкрепить позицию стороны защиты или показания которого могут даже привести к оправданию, то внутригосударственные органы власти должны привести соответствующие причины для отклонения такого ходатайства", считает ЕСПЧ. То есть суд должен убедительно обосновать, почему именно отказывается вызывать свидетеля, которого требует заслушать на процессе сторона защиты.