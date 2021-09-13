У кандидатов на посты в службе судебных приставов проверят цифровую валюту

Служба судебных приставов начнет наводить справки, владеют ли кандидаты на какие-либо посты в ведомстве цифровыми финансовыми активами. Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Запросы будут рассылаться в рамках антикоррупционного контроля. Как и прежде, ведомство будет собирать сведения в банках, налоговой службе, Росреестре, чтобы узнать, что имеют за душой его сотрудники и кандидаты на должности. Но теперь в список адресов добавлены и операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Напомним, финансовая жизнь государственного человека сегодня максимально прозрачна. Если у него найдут что-то, чего он не мог бы позволить на свою зарплату, богатство заберут. А самого, скорее всего, уволят из-за утраты доверия. Исключение - если человек все-таки сможет объясниться, откуда такое счастье. Например, у него очень богатые родители, которые не скупятся на подарки.

На судебных приставов также распространяются высокие стандарты. На их работе нужно иметь такие руки, к которым не прилипают деньги. Не только бумажные, но теперь и цифровые. Недавно был принят закон, по которому чиновники обязаны избавиться от цифровой валюты, если она имеет иностранный след. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, заместитель президента РАН Талия Хабриева напомнила, что чиновникам отныне запрещено иметь цифровую валюту, а также владеть цифровыми финансовыми активами (это не то же самое, что цифровая валюта), выпущенными в иностранных информационных системах.

"Теперь цифровая валюта признается имуществом, и сведения о ее наличии, а также о расходах на приобретение цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо представлять в установленном порядке. Криптовалюта может выступать в качестве полноценного предмета взятки, что подтверждается практикой, - рассказала она в ходе Десятого Евразийского антикоррупционного форума "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции".

- Надо заметить, что цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая валюта признаются иностранными финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам", - подчеркнула Хабриева.

Приставам, как и любым другим чиновникам, запрещено иметь иностранную цифровую валюту

Если же ценная цифра является отечественной, то, поясняют эксперты, чиновники могут ей владеть. Но обязаны ее декларировать. Если же в декларации, скажем, у пристава, будет стоять прочерк в графе цифровых активов, а потом окажется, что криптоденьги все-таки водятся в его электронном кармане, ему придется снять погоны. Как рассказывают эксперты, раньше некоторые нечистоплотные чиновники прятали в цифровых активах свои финансовые излишки, чтобы их не декларировать.