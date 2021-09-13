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13.09.2021 09:00
Рубрика: Экономика

У россиян появятся финансовые роботы-помощники

Текст: Анастасия Алексеевских
У россиян появятся финансовые роботы-помощники. Это следует из Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной Минфином, Банком России, кредитными организациями, страховыми компаниями, брокерами, негосударственными пенсионными фондами (есть у "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках новации потребители смогут в автоматическом режиме сравнивать условия обслуживания в разных финансовых организациях, считают опрошенные "РГ" эксперты. По их словам, важно, чтобы алгоритмы, на основе которых роботы принимают решения, были непредвзятыми и прозрачными.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Минфин с Банком России и участниками финансового рынка представил Стратегию развития финансового рынка на 10 лет, - отметил замминистра финансов Алексей Моисеев. - Это верхнеуровневый стратегический документ, который будет дополняться тактическим - Основными направлениями развития финрынка ЦБ. Мы провели большую работу со всеми участниками финрынка".

Как следует из документа, роботы будут помогать клиентам в выборе финансовых и нефинансовых услуг и инструментов и совершении операций, постепенно выполняя за них все более широкий круг действий в том числе за пределами финансового рынка.

"Это откроет новые горизонты в конкуренции между поставщиками финансовых услуг, - говорится в Стратегии. - Использование на финансовом рынке роботов-помощников поможет клиентам принимать правильные финансовые решения, что особенно важно для граждан, у которых могут отсутствовать достаточные финансовые знания и дисциплина".

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что сейчас роботы используются финансовыми организациями для снижения издержек при обслуживании клиентов - например, для ответов на типовые вопросы в колл-центрах или доверительного управления ценными бумагами. Очевидно, что данная практика будет расширяться и в этом отношении Стратегия верно отмечает существующую тенденцию, считает эксперт.

"При расширении использования роботов на финансовом рынке необходимо обратить внимание на два аспекта, - указал Шуст. - Первый - роботы принимают решения и дают ответы на основе алгоритмов. Поэтому важно, чтобы алгоритмы были непредвзятыми и прозрачными. В обратном случае они будут так же подвержены ошибкам как и люди. Второй важный момент в том, что роботы - это только канал передачи информации и способ взаимодействия с потребителями. Предложение Стратегии, как мне кажется, более глубокое: подразумевается, что потребители смогут в автоматическом режиме сравнивать условия обслуживания в разных финансовых организациях. То есть точно так же, как мы сейчас сравниваем авиабилеты или цены на бытовую технику. Эта задача несколько более сложная, но потенциально может существенно повысить конкуренцию на финансовом рынке".

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что финансовые роботы-помощники существенно облегчат процесс обслуживания клиентов, особенно людей, которые не имеют необходимого опыта и глубоких знаний. Правда, они же могут лишить подавляющую часть людей стимулов получать эти знания, вникая в особенности рынков, добавил он. Это может случиться, если роботы-помощники будут выдавать готовые советы, без пояснений, какие предпосылки лежат в их основе, не предлагая даже минимального выбора и возможности усомниться в этих советах, пояснил Волков.

Экономика Финансы Банки

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