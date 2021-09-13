Ученые назвали основную причину появления жира на животе

Существует множество факторов, которые могут привести к накоплению жира на животе - недосыпание, употребление газированных напитков, и многое другое. Однако, по словам американского диетолога Тристы Бест, основной причиной появления жира на животе является употребление определенных пищевых продуктов, таких как чипсы, хлеб и, особенно, полуфабрикаты.

"Это могут быть обычные полуфабрикаты или мучные продукты", - сказала Бест, добавив, что основная причина, по которой обработанные пищевые продукты затрудняют избавление от жира на животе, заключается в том, что они в основном состоят из рафинированных углеводов и сахара. Рафинированные углеводы, как правило, практически не имеют пищевой ценности, и без клетчатки, белка или полезных жиров они представляют собой пустые калории, которые часто могут способствовать образованию и накоплению жира на животе. По словам Бест, обработанные продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов и низким содержанием питательных веществ, замедляющих пищеварение, являются основным источником жира на животе. Если вы хотите избавиться от жира на животе или предотвратить его накопление, подумайте о сокращении количества обработанных пищевых продуктов, посоветовала эксперт.

Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что потребление рафинированных углеводов тесно связано с увеличением окружности талии и накоплением жира на животе. С другой стороны, участники исследования, которые потребляли в среднем три порции цельного зерна в день и менее очищенные зерна в целом, имели меньшую талию, более низкий уровень глюкозы натощак, более низкое кровяное давление и более высокий уровень "хорошего" холестерина ЛПВП. "Рафинированные углеводы быстро перерабатываются организмом и легко сохраняются в виде жира. Они являются быстрым источником энергии, но эта энергия проявляется в виде скачка глюкозы и неизбежного сбоя в работе организма", - отметила Бест.

Наличие лишнего жира на животе оказывает негативное влияние на общее состояние организма по ряду причин. Как отмечают ученые, животный жир, также известный как висцеральный жир, представляет опасность для здоровья, потому что создает значительную нагрузку на сердце и другие жизненно важные органы. Он подвергает организм человека риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта среди других хронических состояний. "Если позволить жиру сохраняться, он будет формироваться вокруг жизненно важных органов и тканей, что затруднит потерю веса, а также увеличит риск обострения хронических заболеваний", - заключила эксперт.