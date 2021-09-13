Ученый: Европейской части России грозит катастрофический дефицит воды

Уже к 2035 году целому ряду российских регионов угрожает катастрофический дефицит воды, рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Как отметил ученый, в целом у России богатые запасы пресной воды - по их количеству страна занимает второе место в мире, уступая только Бразилии. Однако есть некоторые нюансы, так, вода неравномерно распределена - в Европейской части находится только 20% запасов, при том что именно в ней сосредоточены 80% населения и предприятий.

Каждый год из рек, озер и подземных источников забирают около 1,5% запаса воды. Примерно столько же возвращается обратно, но около трети объема воды оказывается загрязненной. Кроме того, меняется и водность рек, например, Дон за последние 30 лет существенно обмелел.

Данилов-Данильян отметил, что влияет на ситуацию и глобальное потепление. При повышении температуры с поверхности океана будет испаряться больше воды, изменится характер осадков - они будут более обильными, но редкими.

В беседе с "Парламентской газетой" он рассказал, что Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения. В зоне риска в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области - где и сейчас есть дефицит воды.

По мнению Данилова-Данильяна, исправить ситуацию могут новые оросительные системы, а также нужно ужесточить контроль за предприятиями и следить за потреблением воды.

Отдельно специалист обратил внимание на Дон - это единственная крупная река в России, которая мелеет в основном из-за природных факторов, в частности, глобального потепления. В июле Правительство утвердило дорожную карту оздоровления Дона, по которой на спасение реки выделят 99,37 миллиарда рублей из федерального бюджета и 6,135 миллиарда - из региональных.