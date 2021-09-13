В Беларуси открыли памятник картофелю

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Осенний листопад для белорусских аграриев в этом году совпал не только с традиционным фестивалем картофеля в агрогородке Дещенка в Минской области, но и с рождением рукотворного гимна, воспетого в камне этому незаменимому украшению стола. Здесь торжественно открыли заморскому овощу памятник, который представляет собой корзину со свежим урожаем, поставленную на высокий камень-постамент.

Надпись на монументе гласит, что "у белорусов три святы: хлеб, соль, картофель на скатерти". А местные знатоки могут добавить, что в числе других диковинных плодов и клубней мексиканских растений, завезенных в Европу испанским конкистадором Эрнаном Кортесом в 1521 году, был и этот удивительный корнеплод.

Кстати, новостные порталы уточняют, что раньше в агрогородке находилась опытная станция имени Суворова, и селекционеры выводили новые овощные сорта, а более десяти лет назад в поселке появился и первый в стране музей картофеля.

И хотя в социальных сетях по-разному оценили местный шедевр монументального искусства, сравнив его по форме даже с фантастическим летательным аппаратом из кинофильма "Кин-дза-дза!", можно напомнить острословам, что, например, и в Бельгии заслуженной популярностью пользуется музей картофеля, а среди его тысячи экспонатов бережно хранится и репродукция картины Ван Гога "Едоки картофеля".

И, наверно, будет к месту добавить, что один из самых распространенных сортов этого овоща с синеватой кожурой, по-научному называется "Ганнибал", в честь прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала, который первым провел опыты по выведению и хранению картофеля в России.