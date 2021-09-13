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13.09.2021 21:25
Рубрика: В мире

В чем секрет прорыва социал-демократов в немецкой предвыборной гонке

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Уже второй раз подряд предвыборные теледебаты в Германии выигрывает кандидат от социал-демократов, министр финансов Олаф Шольц. По итогам воскресного поединка на каналах ZDF и ARD за две недели до выборов в бундестаг Шольца признали "самым компетентным" 49 процентов зрителей, а 41 процент - "наиболее убедительным". Он оставил далеко позади и главу христианских демократов Армина Лашета, которого еще недавно считали без пяти минут преемником канцлера Меркель, и лидера "Зеленых", единственную женщину в этой гонке Анналену Бербок. Социал-демократическая партия Германии, которую ведет на выборы 63-летний Шольц, даже не будучи ее председателем, вот уже несколько недель держится в лидерах, ставя рекорд за рекордом. По итогам свежего опроса Insa, за СДПГ готовы проголосовать 26 процентов немцев - таких результатов у нее не было с июня 2017-го. Зато союз ХДС/ХСС, который до середины июля считался фаворитом, застрял на отметке 20 процентов. И вот уже замаячили на горизонте силуэты новой коалиции, в которую впервые в истории могут сенсационно войти "Левые" - посткоммунисты из бывшей ГДР.
Кандидат от СДПГ Олаф Шольц (слева) победил в дебатах лидера "Зеленых" Анналену Бербок и главу ХДС Армина Лашета. Фото: Reuters Кандидат от СДПГ Олаф Шольц (слева) победил в дебатах лидера "Зеленых" Анналену Бербок и главу ХДС Армина Лашета. Фото: Reuters
Кандидат от СДПГ Олаф Шольц (слева) победил в дебатах лидера "Зеленых" Анналену Бербок и главу ХДС Армина Лашета. Фото: Reuters

Так что же произошло на финишной прямой избирательной кампании в ФРГ? Почему взгляды немцев внезапно "полевели"? Повысить минимальную оплату труда до 12 евро в час, ввести "налог для богатых", заморозить пенсионный возраст, сдержать рост арендной платы за жилье, не спешить с заменой традиционного автопрома дорогими электрокарами - конечно, все эти обещания находят отклик в сердцах немецкого рабочего класса. Однако весь прошлый год СДПГ никак не могла перешагнуть в опросах рубеж хотя бы в 15 процентов. Два последних срока Меркель социал-демократы оставались в тени ХДС. Старейшей "народной партии" отводилась в правительстве роль младшего партнера. От СДПГ отвернулись многие сторонники, обвинив партийных бонз в предательстве идеалов.

Фото: EPA
Опрос: Пятая часть избирателей в Германии все еще не знает, за кого голосовать

Тем удивительнее на первый взгляд внезапный взлет СДПГ вместе с Олафом Шольцем, которого точно не назовешь новым лицом на немецком небосклоне. Человек из обоймы Меркель, он с марта 2018 года возглавляет финансовое ведомство в ее кабинете. За свою сдержанность суховатый бюрократ даже получил от журналистов хлесткое прозвище "Шольцомат" - намек на "человека-машину". Однако на фоне разразившейся пандемии технократические способности Шольца сыграли ему на руку. Вместе с главой минздрава Йенсом Шпаном он вошел в "пожарную команду Меркель" и отвечал за экстренное выделение помощи предприятиям, пострадавшим от локдауна. И хотя далеко не все шло гладко, в целом немцы оценили и его вклад положительно. Шольц показал себя опытным управленцем и на фоне разрушительного июльского наводнения.

Его поездки по затопленным регионам на западе страны и рабочие встречи с местными жителями, невольно ставшие частью предвыборной кампании, произвели хорошее впечатление - особенно по контрасту с промахами Армина Лашета, премьера пострадавшей земли Северный Рейн - Вестфалия. Кто бы мог подумать, что Лашету так дорого обойдется одна досадная оплошность, когда во время поездки в разрушенный город Эрфштадт он имел неосторожность засмеяться на камеру. Именно после того злополучного смешка, за который Лашету пришлось извиняться у себя в Twitter, рейтинги ХДС/ХСС поползли вниз, а дела СДПГ, напротив, пошли в гору. И вот уже эксперты не исключают, что преемником Меркель может стать именно Шольц.

"За что выступает Шольц? Что отличает его от Лашета? Или от Анналены Бербок? Многие избиратели не ищут чисто политических ответов. Зато чутье подсказывает им: именно Шольц сейчас на подъеме... Не признавать этого - значит, не замечать, как сильно изменилась немецкая политика за последние десятилетия. Избиратели и раньше во многом выбирали "сердцем", а не ориентировались на предвыборные программы. В политику прочно вошли эмоции и личностный фактор... Во многом за этим стоят интернет и соцсети, которые способны раздуть несущественные оплошности кандидата и вынести его с политической сцены", - признает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За свою сдержанность Шольц получил хлесткое прозвище "Шольцомат" - намек на "человека-машину"

По выражению Die Welt, на дебатах кандидат от СДПГ с завидной невозмутимостью продемонстрировал "толстую кожу, которую Ангеле Меркель удалось нарастить лишь за несколько лет канцлерства".

Фото: Andreas Gora - Pool/Getty Images
Канцлер Австрии Курц вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Заполняя недавно "анкету Марселя Пруста", Шольц так ответил на вопрос о главной черте своего характера: "Мне не надо много слов". Возможно, именно поэтому он так нравится избирателям.

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