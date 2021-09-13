В генконсульстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в ДТП в Турции

Граждане России не пострадали в аварии с участием туристического автобуса на юго-западе Турции. Об этом заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.

Ранее сообщалось, что автобус с 41 туристом из России и Украины рано утром в понедельник попал в ДТП в провинции Мугла, столкнувшись со встречным микроавтобусом. По предварительной версии, у 54-летнего водителя автобуса произошел инфакрт, и он скончался. Пострадали 30 человек, трое из которых в тяжелом состоянии.

"По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет", - сказал представитель генконсульства РФ.