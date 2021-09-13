В Греции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19

Греция с 13 сентября ужесточила ограничения в отношении непривитых от COVID-19 граждан. Им теперь запрещено посещать точки общепита и развлекательные заведения, а для поездок на всех видах транспорта надо сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Эти же правила распространяются и на туристов, пишет РИА Новости.

Власти заявили, что принимаемые меры необходимы для борьбы с четвертой волной COVID-19. Прогноз эпидемиологов неутешительный - к концу месяца инфицированных станет больше, увеличится нагрузка на систему здравоохранения. Медики подчеркивают, что 90 процентов больных на ИВЛ - это непривитые граждане.

Население Греции - почти 11 миллионов человек. Полностью вакцинированы 5,82 миллиона (60 процентов жителей).