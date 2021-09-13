В Канаде сожгли "оскорбительные" книги

В канаде школьный совет, объединяющий около 30 учебных заведений на юго-западе провинции Онтарио, уничтожил порядка пяти тысяч книг, содержание которых посчитал оскорбительным для коренных народов страны. Причем эти издания не просто тихо вывезли из библиотек, а устроили настоящие церемонии избавления. К примеру, в 2019 году около 30 книг предали огню, а оставшийся после них пепел использовали как удобрение для посадки деревьев. Аналогичные "ритуалы" должны были пройти во всех школах совета, передает радиостанция Radio-Canada, но из-за пандемии и опасений, что не все родители придут в восторг от таких костров, планы пришлось скорректировать. В итоге оскорбительные и вредные книги - среди которых оказались не только научные труды, биографии исследователей, эссе и романы, но даже наборы детских комиксов про Астерикса - решили просто переработать.

Впрочем, книги и рукописи - далеко не единственное, что в Канаде предали огню в стремлении восстановить историческую справедливость. Минувшим летом на некоторых территориях, где живут коренные народы, сгорели несколько церквей. Случилось это после того, как у мест бывших интернатов для ассимиляции детей-индейцев, управляемых в том числе римско-католической церковью, нашли более тысячи безымянных могил. Премьер Джанстин Трюдо тогда осудил пожары, но заявил, что "понимает гнев, направленный против федерального правительства и институтов вроде католической церкви". На новости о сожжении книг он отреагировал примерно также, сказав, что "сжигать книги неприемлемо", но и диктовать коренным народам, как можно и что нельзя чувствовать, тоже.

По мнению обозревателя французской газеты Le Figaro Матье Бок-Коте, в подобных событиях нет ничего удивительного. "Когда мы переворачиваем памятники, запрещаем лекции, подвергаем цензуре фильмы, становится в порядке вещей рыться в библиотеках, чтобы сортировать книги, не рекомендованные с нравственной точки зрения", - считает он. Канада, по словам эксперта, сегодня превратилась в многообразную утопию. "Политкорректность - это тоталитаризм, а Канада - его пророк", - уверен Бок-Коте. Власти страны, по мнению журнала The Week, совершают те же ошибки, что политики в охваченных движением Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение. - Прим. "РГ") США. "Как и многие демократы в Соединенных Штатах, Трюдо отказался защищать не только честь Канады в частности, но и принципы либерального общества в целом. Проблема с сжиганием книг и церквей не в том, что заблудшие люди искали неподходящий выход для оправданной ярости. Дело в том, что это является атаками на основные свободы мысли, объединения и вероисповедания", - пишет журнал.

Но не только в Канаде на грани уничтожения оказывается все, что хоть как-то символизирует темное исторически несправедливое прошлое. В Нидерландах общественность требует избавиться от королевской кареты 1896 года, на которой изображены африканцы, выказывающие уважение белым хозяевам. Позолоченный экипаж не используют уже с 2015 года, но, как заявила студентка из Амстердама Фенна Хубейк, его все равно нужно "изрубить на куски и сжечь", пишет газета The Sunday Times.

В Калифорнии сейчас идет спор о судьбе статуи испанского католического миссионера Хуниперо Серры, которую местные активисты требуют заменить на монумент в честь коренных американцев, заявляя, что монаха прославляют незаслуженно. За Серру "вступилась" местная конференция католических епископов, заявив, что он, напротив, выступал за хорошее отношение к индейцам и призывал не забывать, что все люди равны перед Богом. Калифорнийские законодатели одобрили снос памятника. Теперь его судьбу решит губернатор Гэвин Ньюсом.

Борьба с символами расизма дошла даже до науки. Как передает портал ScienceNews, ученый и выходец из народа чероки Стивен Хэмптон призывает изменить название птицы "пальмовый цветной трупиал", которая в английском языке названа в честь американского генерала Уинфрида Скотта, приложившего руку к насильственному переселению индейцев. А Энтомологическое общество Америки, как пишет газета Daily Mail, попросило общественность придумать новое имя для непарного шелкопряда, который на английском называется "gypsy moth", где gypsy означает "цыганский".