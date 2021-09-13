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13.09.2021 17:36
Рубрика: Власть

В МЧС напомнили, что пожарный сезон не окончен

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
В МЧС России предупреждают о высоком классе пожарной опасности сразу в целом ряде российских регионов. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ. Режим ЧС продолжает действовать в двух субъектах: на всей территории Мордовии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 45 субъектах РФ. Так что расслабляться по поводу лесных пожаров преждевременно. Об этом сообщили специалисты ВНИИ ГОЧС на селекторном совещании МЧС.

По данным ученых, на прошедшей неделе наиболее сложная ситуация с пожарами была на юге Уральского и Приволжского федеральных округов. В этом году там показатели хуже прошлогодних.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии
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А в дальнейшем, то есть во второй половине сентября, особое внимание будет приковано к Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Ростовской областям и к северу Крыма. Риски перехода огня от палов сухой растительности из-за ожидаемого сильного ветра возможны в Свердловской и Архангельской областях.

"На текущей неделе чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности прогнозируется на территории Республики Саха (Якутия) на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах. В Сибирском федеральном округе - на территории трех районов Алтайского края (Тогульском, Троицком, Целинном) и в Новокузнецком ГО Кемеровской области" - такие данные привели ученые системы МЧС, проанализировав данные космоснимков и прогнозов метеорологов.

За прошедшие сутки ликвидировано 17 лесных пожаров на площади более 16 тысяч гектаров.

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