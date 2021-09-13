В метро Нью-Йорка резко выросло количество бездомных

В понедельник глава службы безопасности (MTA) Нью-Йоркского метрополитена Патрик Уоррен сообщил, что на станциях метро города, где наблюдается наиболее серьезная проблема бродяжничества, количество бездомных за лето выросло почти на 45 процентов. По словам Уоррена, восемь наиболее посещаемых городских станций подземки использовали в качестве жилых помещений в среднем 15 человек в августе по сравнению с 10 бездомными в мае.

Станции включают в себя одни из самых оживленных транспортных узлов города, в том числе Центральный вокзал, Пенсильванский вокзал, автовокзал Port Authority и Лексингтон-авеню / 59-ю улицу, сказал Уоррен во время заседания комитета безопасности MTA. Остальные станции, которые облюбовали бездомные, - это туристические достопримечательности Таймс-сквер и Юнион-сквер, а также Фултон-стрит на Манхэттене и Атлантик-авеню в Бруклине, отмечает New York Post.

Кэтрин Уайлд из организации "Партнерство в поддержку бизнеса Нью-Йорка" сказала, что наличие бездомных, живущих в метро, является "значительной угрозой для восстановления города" во время пандемии коронавируса. По ее словам, жители Нью-Йорка опасаются заразиться COVID-19 или подвергнуться нападению или преследованию со стороны кого-то, кто не носит маски, вероятно, не вакцинирован, и имеет проблемы с психическим и физическим здоровьем. При этом, отмечают наблюдатели, MTA просило очистить метро от бездомных полицию города и нанимало социальные агентства, чтобы попытаться переселить людей, однако проблема только усугубилась.