В псковской деревне рассказали, что стало с дорогой, которая ведет к памятнику Александру Невскому

11 сентября в псковской деревне Самолва был открыт масштабный монумент "Князь Александр Невский с дружиной". Неподалеку отсюда, на Чудском озере, в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

На открытии памятника побывал Владимир Путин, который прилетел в Самолву на вертолете. На автомобиле к месту, где установлен памятник, добраться сложнее. Во время строительства монумента - он отлит из бронзы и собран на месте - дорога, ведущая в Самолву, была сильно разбита строительной техникой.

Директор частного музея Ледовое побоище Владимир Потресов в начале лета сообщил о плачевном состоянии дороги и обратил на это внимание местных чиновников. Тогда начался ремонт 34-километровой трассы. В итоге на открытие памятника смогли приехать все, кто хотел посетить это мероприятие.

- Те, кто добирался к нам на своих автомобилях, говорят, что дорога была в идеальном состоянии, но потом два дня шел дождь - и об идельной дороге уже не говорили. Я ориентируюсь именно на отзывы наших гостей, - сообщил корреспонденту "Родины" Владимир Потресов.

- В мае дорога действительно была изуродована, поэтому мы обращались к губернатору. И тогда в сложнейших условиях, когда не прекращалось движение тяжелой техники, дорогу начали ремонтировать. В итоге в июле-августе в музей приезжало много народа. То есть дорога была проезжей и таковой остается. На открытие памятника машины шли по ней, что называется, бампер в бампер. Конечно, мы бы хотели, чтобы дорога теперь была асфальтирована, но, говорят, это очень дороге удовольствие, - отметил Потресов.

Добавим, что 20-метровая бронзовая композиция, установленная в Самолве, весит 50 тонн. Это конные фигуры князя, его брата, воеводы, а также шести витязей. На другой стороне размещена мозаика со сценами Ледового побоища.

Памятник установлен к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Кроме того, в следующем году исполнится 780 лет битве на льду Чудского озера, в котором дружина Александра Невского разбила рыцарей Тевтонского ордена.