В Рособрнадзоре рассказали, как пройдет ЕГЭ в 2022 году

Если летом 2022 года не будет новых вспышек коронавируса, то Единый госэкзамен пройдет в обычном формате. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Решение о формате проведения и сроках ЕГЭ-2022 может быть принято уже осенью.

- Надо посмотреть, что будет осенью, какая ситуация будет в стране. В прошлом году мы также принимали решение, исходя из эпидемической ситуации, - заявил Музаев ТАСС. - Если не будет новых волн ковида и ситуация стабилизируется, тогда мы, может быть, проведем ЕГЭ в том формате, который был раньше, до пандемии.