В Туле создан уникальный технологический комплекс - ремонт железнодорожных путей ускоряется в 2,5 раза

В эти дни в 1880 году в Санкт-Петербурге инженер Федор Пироцкий демонстрировал первый в мире электрический трамвай. Презентация закончилась в конце сентября, когда у инженера закончились деньги. Но идеей очень заинтересовался Карл Сименс, у которого в российской столице с 1853 года работало бюро Siemens. В следующем году он вместе с братьями открыл в Берлине первую электрическую трамвайную линию. Еще год спустя немецкая компания Siemens запустила первый в России трамвай - в Киеве. А в столице империи трамвайные линии появились лишь в 1907 году. Вот что значит доступность финансовых ресурсов и готовность к внедрению технологических открытий! Кстати, "Ласточки" и "Сапсаны" мы до сих пор у Siemens покупаем...

Инфографика "РГ" Александр Чистов / Петр Аннин

В те же годы, 150 лет назад, в Туле открыли паровозные мастерские, в которых и вырос "Тулажелдормаш", где уникальные компетенции российских инженеров в области строительства и ремонта железнодорожной инфраструктуры не дают покоя иностранным конкурентам. Теперь "Тулажелдормаш" входит в Группу ПТК, которая сумела объединить богатейший опыт, традиции русских инженеров и создать самое масштабное в стране конструкторское бюро со ста пятьюдесятью лучшими специалистами железнодорожного машиностроения.

Так вот, пару лет назад на этом легендарном "Тулажелдормаше" создали полностью отечественный универсальный путевой комплекс, предназначенный для комплексной механизации путевых работ при восстановлении, строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожных путей. Аналогов нет ни в России, ни в мире!

"В ходе проведенных на полигонах ОАО "РЖД" испытаний наши машины установили мировой рекорд по скорости и качеству работ, - рассказал генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин. - Комплекс демонстрирует выработку в 2,5 раза выше, чем у лучших отечественных и зарубежных аналогов. Все разработки ведутся совместно и под руководством ОАО "РЖД", их контролирует лично генеральный директор компании Олег Белозеров. Мы учли все требования и опыт нашего основного заказчика. Технико-экономические расчеты демонстрируют наилучшие показатели и позволяют железнодорожникам сократить издержки на путевые ремонты на 43 миллиарда рублей в год. Эффект для РЖД достигается уже с первого года эксплуатации".

В РЖД в свою очередь прекрасно понимают, что существующая технология позволяет ремонтировать на одном участке не более трех километров в сутки, что при наличии 127 тысяч километров российских железных дорог, мягко сказать, недостаточно. Добавьте к этому необходимость перекрывать движение на ремонтируемом участке, и проблема становится тупиковой. А мы же еще хотим высокоскоростное движение наладить, для которого вообще требуется другой железнодорожный путь. Поэтому в стратегии Российских железных дорог как минимум удвоить объемы ремонтов, что сделать без Тульского универсального комплекса просто невозможно. Собственно, поэтому до 2025 года компания и планирует закупить совершенно новой путевой техники на 75 млрд рублей.

"Мы прекрасно отдаем отчет тому, за решение какой задачи мы взялись, - продолжает Александр Силкин. - И мы ее решили! Мы разработали и производим технику, применение которой обеспечивает выработку при ремонтных работах 10 километров железнодорожного пути в сутки. Соответственно скорость ремонта увеличивается в разы, не говоря про качество. Естественно сокращается число технологических окон, во время которых перекрывается ремонтируемый перегон. Затраты на производство работ сокращаются на 35%, а производительность вырастает более, чем на 300%. А при строительстве и эксплуатации высокоскоростных магистралей наши технологические решения создают еще больше возможностей".

Надо подчеркнуть, что проблема для РЖД настолько острая, что в ее решение включился губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мобилизовав на достижение результата региональное правительство и научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТех". Более того, на проблему уже обратил внимание президент Владимир Путин, потому что обеспечение безопасности перевозок, кратный рост их объема в настоящее время сталкиваются с имеющимися инфраструктурными ограничениями, наличием "узких" мест и ростом просроченных объемов ремонта пути.

Короче говоря, на "Тулажелдормаше" найден блестящий выход из технологического тупика, который позволяет экономить не только время, но и деньги. И, в отличие от ситуации 1880 года с электрическим трамваем, готовность к внедрению технологического открытия на сети железных дорог присутствует на сто процентов!

А что с доступностью финансовых ресурсов?

Группа ПТК вложит в НИОКРы для реализации проекта 5,8 млрд рублей. Масштабное внедрение инновационной техники планируется в рамках проекта "Увеличение пропускной способности за счет новых инфраструктурных технологий". Предполагается небывалое техническое перевооружение отрасли. Однако текущая макроэкономическая ситуация, усиливающееся инфляционное давление и, как следствие, дефицит инвестиционных средств ОАО "РЖД" ставят под угрозу масштабное внедрение новых технологий и техники на сети российских железных дорог. Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что на правительственном уровне прорабатываются варианты финансового обеспечения таких перспективных проектов за счет бюджетного дофинансирования государственных заказчиков.

Технико-экономические расчеты демонстрируют наилучшие показатели и позволяют железнодорожникам сократить издержки на путевые ремонты на 43 млрд рублей в год

"Кроме того, - сообщил Александр Силкин, - мы проработали возможности финансовой поддержки с Государственной корпорацией развития ВЭБ. Проект был рассмотрен и одобрен на экспертном уровне "Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка". Сейчас идет рассмотрение финансовой модели проекта с возможностью привлечения льготного финансирования со стороны ВЭБа".

Добавим, что разработанные в Туле технологии и инновационная техника обладают высоким экспортным потенциалом. Группа ПТК уже ведет работу в этом направлении с профильными компаниями наших ближайших соседей, а также коллегами в Азии и Африке.

Все хорошо, казалось бы. Только вот время безжалостно летит. Не получилось бы как с электрическим трамваем в позапрошлом веке... А то ведь конкуренты не дремлют!