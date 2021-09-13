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13.09.2021 19:35
Рубрика: Общество

Верховный суд разрешил давать отсрочку одиноким отцам-осужденным

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Верховный суд России подтвердил, что одинокие отцы, совершившие преступления, имеют право получить отсрочку от наказания. Естественно, поблажка может быть предоставлена лишь в тех случаях, когда проступки отца не настолько страшны, чтобы с тюрьмой нельзя было повременить.

В данном случае житель Ярославля Данила Ш. был осужден на три года колонии за то, что выращивал и продавал коноплю. Спору нет, наркоторговля - это зло, и мягкости в борьбе с ней проявлять нельзя.

Фото: Сергей Михеев
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Мужчина получил заслуженное наказание. Однако так вышло, что косвенно вместе с ним наказали и его маленькую дочь, которую на три года решили фактически оставить сиротой. "Ш. один воспитывает малолетнюю дочь, которая сильно привязана к отцу и тяжело переживает разлуку. Это негативно сказывается на состоянии ее здоровья", - заявил в Верховном суде страны адвокат осужденного.

Нижестоящие суды в просьбе от отсрочки наказания отказали. Мол, пусть сидит и отвечает за ошибки. Безусловно, нарушая закон, отец проявил безответственность к своему собственному ребенку. О чем он думал, выращивая коноплю? И если сам не волновался за судьбу дочери, рискуя свободой, почему об этом должно думать государство? Видимо, примерно так рассуждали нижестоящие судьи. Но сложность ситуации в том, что оступившийся мужчина все-таки хороший отец.

"Он является единственным родителем, так как мать ребенка скончалась 13 июля 2018 года в результате аварии, - зафиксировано в материалах дела. - Проживал он с дочерью, занимался ее воспитанием, проводил с ней много времени, отношения между ними очень близкие, доверительные. Квартиру Ш. всегда поддерживал в чистом виде, ребенок был обеспечен всем необходимым. Кроме школы девочка посещала дополнительные занятия, на которые ее водил Ш. Он создавал все условия для развития дочери, принимал активное участие в общественной жизни ребенка, оказывал помощь дочери в подготовке домашних заданий, постоянно интересовался успехами и проблемами дочери".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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После смерти жены у мужчины был психологический кризис, и, скорее всего, именно в этом причина, что в его жизни появилась конопля. Однако он избавился от пагубной привычки. На учете у нарколога и психиатра не состоял. Скорее всего, правоохранители пришли к нему слишком рано. Еще чуть-чуть, и никаких наркотиков в доме могло не оказаться.

Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение, указав, что суды обязаны внимательно изучить все обстоятельства и рассмотреть вопрос об отсрочке наказания.

Общество Семья и дети Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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