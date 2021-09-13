Постановление правительства Воронежской области от 13 сентября 2021 года № 515 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правительство Воронежской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области на 2022 год на душу населения - 10 158 рублей, для трудоспособного населения - 11 072 рубля, пенсионеров - 9 381 рубль, детей - 9 853 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







