Врач Алексей Хухрев рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ

Сегодня лекарств от многих вирусных заболеваний еще не существует, поэтому справиться с ними помогает иммунитет. Однако есть способы помочь своему организму в этой непростой задаче и выздороветь быстрее. Терапевт Алексей Хухрев рассказал о том, как это сделать.

Действительно противовирусные препараты не всегда эффективны против ОРВИ. А избежать вирусных инфекций, вызывающих простуду, непросто.

Быстрее победить болезнь можно, соблюдая несложные правила. Например, надо принимать витамины, влияющие на способность иммунитета бороться с болезнями. Витамин D оказывает самое непосредственное влияние на сопротивляемость инфекциям. Если анализы показывают пониженный уровень этого витамина, следует исправить ситуацию и начать принимать препарат, указанный врачом.

Человек, подхвативший вирус, должен соблюдать режим сна и полноценно питаться. Кроме того, необходимо забыть об алкогольных напитках.

Алексей Хухрев в эфире радио Sputnik поделился еще одним секретом. Даже почувствовав себя лучше, не стоит торопиться возвращаться к активному образу жизни. Слишком высокая физическая активность, переохлаждение могут привести к тому, что к вирусной инфекции присоединится еще и бактериальная. И тогда бороться придется сразу с двумя проблемами.

Пациенту надо дать своему организму время, чтобы компенсировать дефицит иммунитета, вызванный борьбой с вирусом, и полностью восстановиться от болезни.