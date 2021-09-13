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13 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 сентября 2021 года № 122-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Дата подписания 10 сентября 2021 г.
Опубликован 13 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в подпункте 4.5 пункта 4 цифры "50" заменить цифрами "75";

б) в пункте 5:

подпункт 5.1 после слов "приложением № 7" дополнить словами ", за исключением мероприятий и услуг, оказываемых в ночных клубах, детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах, досуговых заведениях";

подпункт 5.2 признать утратившим силу;

в) в абзаце втором подпункта 7.4 пункта 7 слова "работе с 06 часов 00 минут до 23 часов 00 минут, заполняемости не более 50%" заменить словами "заполняемости не более 75%".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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