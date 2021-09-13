Задайте вопрос руководителям Большого театра России

Владимир Георгиевич Урин

гендиректор Государственного академического Большого театра России,

Туган Таймуразович Сохиев

главный дирижер - музыкальный руководитель Большого театра России,

Махар Хасанович Вазиев

художественный руководитель балетной труппы Большого театра России

Вопросы можно задать во вторник, 14 сентября, с 10.00 до 11.00 по московскому времени по телефону: 8 800 200 09 09 (звонки бесплатные из всех регионов России). Можно также отправить вопросы уже сейчас по электронной почте zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8 499 257 58 92.