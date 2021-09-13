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Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
13.09.2021 12:13
Рубрика: Культура

Задайте вопрос руководителям Большого театра России

Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
Владимир Георгиевич Урин, гендиректор Государственного академического Большого театра России. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Владимир Георгиевич Урин, гендиректор Государственного академического Большого театра России. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Владимир Георгиевич Урин, гендиректор Государственного академического Большого театра России. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Владимир Георгиевич Урин

гендиректор Государственного академического Большого театра России,

Туган Таймуразович Сохиев

главный дирижер - музыкальный руководитель Большого театра России,

Махар Хасанович Вазиев

художественный руководитель балетной труппы Большого театра России

Вопросы можно задать во вторник, 14 сентября, с 10.00 до 11.00 по московскому времени по телефону: 8 800 200 09 09 (звонки бесплатные из всех регионов России). Можно также отправить вопросы уже сейчас по электронной почте zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8 499 257 58 92.

Культура Театр Драматический театр Гость "Делового завтрака"

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