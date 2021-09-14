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14.09.2021 15:48
Рубрика: Культура

Алексей Попогребский снимет фэнтези

Текст: Валерий Кузнецов

Алексей Попогребский ("Как я провел этим летом", "Простые вещи") приступил к съемкам фантастического фильма "Самая большая луна" по сценарию, который он написал совместно с Еленой Ваниной.

Фото: twitter.com/ HalleBailey
Названа дата премьеры фильма про чернокожую русалочку от Disney

По сюжету, среди нас живут сверхлюди - эмеры. Они не чувствуют боли и могут управлять эмоциями, но не способны любить. В центре фабулы - молодой эмер-полукровка Денис и Катя, которая тоже никогда не знала сильных чувств. Как говорит автор идеи Алексей Попогребский, это проект мечты, к которому он идет уже несколько лет. По первому образованию психолог, он увлечен этим сюжетом именно потому, что история первой любви в нем дана через оригинальный мир с собственной мифологией.

- Мне кажется, у зрителей огромный голод по подобным историям, - говорит режиссер. - Молодое поколение живет и мыслит чувствами. Вопросы выстраивания отношений, доверия между партнерами, преодоления эмоциональных травм - вот что находится на острие нашего времени. Здесь есть задел на целый цикл историй, и мы надеемся, что "Самая большая луна" станет визуально интересным, эмоционально вовлекающим, заметным событием.

Для воплощения необычного замысла режиссер и его команда разработали свою технологию визуальных эффектов - 3D mapping, еще никем до сих пор не опробованную.

"Самая большая луна" - четвертый совместный проект Попогребского с продюсером Романом Борисевичем. Продюсер уверен, что кастинг фильма, который длился несколько лет, откроет нашему кино новые яркие актерские таланты, а жанр "фильмов взросления" в соединении с жанром фэнтези привлечет молодых зрителей к фильму, полному романтических и захватывающих приключений.

Часть съемок пройдет на киностудии "Ленфильм", и авторы надеются, что магия Петербурга внесет свою ноту в симфоническое звучание картины. В ролях - Иван Ивашов, Симона Куст, Аристарх Венес, Таша Цветкова.

Алексей Попогребский ярко дебютировал в содружестве с Борисом Хлебниковым фильмом "Коктебель". Его "Простые вещи" получили Гран-при "Кинотавра", "Как я провел этим летом" - три "Серебряных медведя" Берлинского кинофестиваля.

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