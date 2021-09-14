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14.09.2021 08:05
Рубрика: Экономика

Аналитик: Ближайшие дни станут решающими для курса рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Несмотря на сравнительно мягкий шаг повышения ключевой ставки в пятницу, Банк России остается одним из самых активных крупных центробанков, что оказывает поддержку рублю.

Фото: iStock
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют

В пятницу Банк России повысил ставку на 25 базисных пунктов до 6,75%. Это меньше, чем в среднем ожидали рынки, что вызвало ослабление рубля в моменте. Но позже рынки вчитались и вслушались в комментарии главы ЦБ, и общий тон оказался не таким уж миролюбивым к инфляции.

Банк России своим решением сохранил паритет между ключевой ставкой и официальным уровнем инфляции. Однако инвесторам на российском рынке стоит обратить внимание на то, что в ЦБ обещали повышать ставку далее, если тренд по инфляции будет соответствовать ожиданиям.

Это значительно более ястребиная риторика, чем ожидали многие. Еще на прошлой неделе предполагалось, что в Банке России близки к пику повышения ставок, но получили сигнал, что это далеко не так. Теперь стоит поставить под сомнения оценки рынка, что уже к середине будущего года будет разворот политики в сторону смягчения.

Таких настроений Банка России может оказаться вполне достаточно, чтобы вытолкнуть рубль из проторгованных диапазонов против доллара и евро в ближайшие дни.

USDRUB с августа прошлого года неоднократно разворачивалась к росту на спаде в область 72,5. Попытки в июле этого года уйти ниже также натолкнулись на яростную распродажу российской валюты к доллару. Однако такие фундаментальные факторы как дорожающие энергоносители и повышение ключевой ставки усиливают потоки керри-трейд в рубле, несмотря на слабую сезонность.

Фото: istock
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В еще большей степени это касается пары EURRUB. Устойчиво ниже текущих уровней в 86 рублей евро не торговался почти 13 месяцев. Закрепление под этим уровнем способно запустить переоценку перспектив рубля.

Впрочем, смотря на динамику зарубежных рынков, нельзя исключать альтернативного сценария. Фундаментально сильный рубль может оказаться не более чем последним бастионом, удерживающим позиции под натиском продавцов на фоне устойчивого падения американских индексов и восстановления позиций доллара к основным конкурентам.

Рубль сейчас игнорирует ухудшение спроса на риск благодаря сильным фундаментальным позициям, но если давление на фондовых и сырьевых рынках будет расширяться и углубляться, мы вполне можем стать свидетелями резкого разворота настроений против российской валюты.

На наш взгляд, окончательный выбор между первым и вторым сценарием рынки сделают уже в ближайшие несколько дней, и он позволит определить тренд российской валюты вплоть до конца года.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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