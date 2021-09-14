Новости

СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане 13:24
Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе 13:12
В Москве появился новый вид общественного транспорта 13:11
Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале 13:00
Песков объяснил внезапность визита Асада 12:55
В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь 12:48
В Испании начали страховать водителей электросамокатов 12:43
СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна 12:42
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России 12:16
Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье 12:09
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды 12:08
Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года 11:58
Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию 11:57
Энергетики назвали причину массового отключения света в Екатеринбурге 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 13:12
Рубрика: Экономика

Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причиной резкого подорожания газа в Европе стал "нездоровый ажиотаж", считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, пишет RT.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров

По его словам, трейдеры накручивают цену на газ на биржевых площадках из-за опасений, что в подземных хранилищах топлива недостаточно, и что зимой его может не хватить. При этом эксперт обратил внимание, что зима может быть тёплой и большое количество газа в хранилищах может просто не понадобиться.

Правосудов подчеркнул, что из-за раздутой цены в Европе сокращается потребление газа. Он предполагает, что топливо перестанет дорожать, например, после официального заявления "Газпрома" о достаточном количестве газа, закачанном в подземные хранилища или об открытии "Северного потока - 2". Повлиять на снижение цены могут и заявления синоптиков о том, что зима будет аномально тёплой и газа понадобится мало

"Понятно, что сегодня европейские цены на газ совершенно нездоровые, и они не характерны для третьего квартала", - говорит эксперт.

Цена газа в Европе побила рекорд и превысила 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"