Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе

Причиной резкого подорожания газа в Европе стал "нездоровый ажиотаж", считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, пишет RT.

По его словам, трейдеры накручивают цену на газ на биржевых площадках из-за опасений, что в подземных хранилищах топлива недостаточно, и что зимой его может не хватить. При этом эксперт обратил внимание, что зима может быть тёплой и большое количество газа в хранилищах может просто не понадобиться.

Правосудов подчеркнул, что из-за раздутой цены в Европе сокращается потребление газа. Он предполагает, что топливо перестанет дорожать, например, после официального заявления "Газпрома" о достаточном количестве газа, закачанном в подземные хранилища или об открытии "Северного потока - 2". Повлиять на снижение цены могут и заявления синоптиков о том, что зима будет аномально тёплой и газа понадобится мало

"Понятно, что сегодня европейские цены на газ совершенно нездоровые, и они не характерны для третьего квартала", - говорит эксперт.

Цена газа в Европе побила рекорд и превысила 800 долларов за 1 тысячу кубометров.