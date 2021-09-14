Apple представила iPhone 13

Фото: Apple

Компания Apple официально представила iPhone 13. Он оснащен двумя основными камерами, расположенными по диагонали, и доступен в пяти новых цветах. "Челка" стала меньше, благодаря чему на экране видно больше информации.

Также представлена модель iPhone 13 mini.

Обе модели значительно лучше снимают в темноте и поддерживают режим "Киноэффект", когда фокус драматически перемещается от одного лица в кадре к другому. "Киноэффект" доступен даже на фронтальной камере.

iPhone 13 mini работает о аккумулятора еще дольше - на полтора часа по сравнению с iPhone 12 mini, а iPhone 13 - на два с половиной часа.

Стоимость iPhone 13 mini составит 699 долларов за версию с 128 Гб. iPhone 13 обойдется в 799 долларов за такой же объем памяти.

64-гигабайтных версий в базовых моделях теперь нет - есть только 128, 256 и 512 Гб.

Версия iPhone 13 Pro с 6,1-дюймовым экраном оснащен системой из трех камер - стандартной, широкоугольной и 3x зумом. Улучшена система шумоподавления, добавлены функции макро и съемка звездного неба (со штатива), а также добавлены индивидуальные фильтры, которые можно применять во время съемки.

"Челка" экрана в Pro-версии также стала меньше, а частота обновления может варьироваться в зависимости от типа контента - в пределах от 10 Гц до 120 Гц. Заявлена поддержка всех аксессуаров MagSafe, также присутствует защита по стандарту IP68.

Кроме того, при съемке видео и во время обработки можно менять глубину резкости и точку фокуса. Видео можно записывать в режиме 4K при частоте 30 кадров в секунду.

Благодаря увеличенной батарее iPhone 13 Pro работает на полтора часа дольше по сравнению с предшественником, а 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro - на два с половиной часа. В линейке Pro доступны модификации на 128, 256, 512 Гб и 1 Тб.

Стоимость iPhone 13 начинается от 999 долларов, iPhone 13 Pro - от 1099 долларов.

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