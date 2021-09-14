Компания Apple представила новый iPad. Гаджет оснащен чипом A13 Bionic. Эта платформа работает на 20 процентов быстрее предыдущей.

Устройство получило ультраширокую фронтальную камеру. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп и ультраширокий угол обзора, а также функцию "В центре внимания", которая следит за объектом.

Новинка уже доступна для заказа в США, а в продажу поступит со следующей недели. iPad обойдется желающим в 329 долларов (64 Гб памяти).

Также был представлен iPad mini. Он имеет экран с диагональю 8,3 дюйма и чрезвычайно низким коэффициент отражения. Кнопка включения оборудована сканером отпечатка пальца.

Новый iPad mini стал на 40 процентов быстрее предыдущей модели, обещают в Apple.