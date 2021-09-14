Apple представляет iPhone 13. Главное

14 сентября в 20 часов MSK проходит первая осенняя презентация Apple, на которой компания покажет новые смартфоны линейки iPhone 13.

Фото: Apple

Кратко перечислим все основные характеристики моделей. Во-пеовых, их будет четыре - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Во-вторых, их экраны получат частоту обновления 120 Гц и режим Always-On Display.

В-третьих, они могут подорожать - по причине дефицита чипов и из-за увеличения объемов памяти в моделях Pro и Pro Max. По данным инсайдеров, iPhone 13 mini будет стоить от 850 долларов, iPhone 13 - от 970 долларов, iPhone 13 Pro - от 1310 долларов, а iPhone 13 Pro Max - от 1430 долларов.

Версии iPhone 13 Pro и Pro Max с 1 Тб памяти будут стоить более 2000 долларов, считают инсайдеры.

В-четвертых, камера научится снимать видео в портретном режиме, получит режим высокого разрешения ProRes.

В-пятых, дизайн линейки iPhone 13 останется неизменным: передняя и задняя поверхности ровные, без закруглений, четко очерченные боковые грани в стиле iPhone 5S/SE. Челка наверху экрана станет меньше.

В-шестых, в новых флагманах появится поддержка спутниковой связи. Она будет работать с ограничениями, позволяя отправить сообщение или совершить короткий звонок в экстренном случае.

Презентация под названием "Включение из Калифорнии" начнется в 20 часов по московскому времени, посмотреть ее можно на сайте Apple.