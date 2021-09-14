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14.09.2021 19:54
Рубрика: Общество

Доказана связь цикотинового шторма с количеством аутоантител

Текст: Ольга Орлова

Ученые США и Германии обнаружили, что в крови пациентов, вынужденных лечиться в госпиталях, значительно больше аутоантител, чем у тех, кто переносит заболевание в легкой форме.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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Как сообщается в издании Nature Communications, ученые провели исследование, проанализировав уровень аутоантител в образцах крови, взятых в весной 2020 года у 147 пациентов с COVID-19 в стационарах, и сравнили их с показателями крови обычных доноров, сдавших кровь еще до наступления пандемии.

Более 60 процентов пациентов, госпитализированных с COVID-19, имели антицитокиновые аутоантитела. Тогда как у здоровых доноров - только около 15 процентов. Также ученые проследили динамику изменений показателей уровня аутоантител крови с первого дня госпитализации пациентов и в последующие дни.

В течение недели около 20 процентов пациентов выработали новые антитела к собственным тканям. По мнению руководителя исследования профессора иммунологии и ревматологии Поля Утца, такая реакция - результат перегрузки иммунной системы, которая может быть вызвана запоздалым иммунным ответом на пропущенный на начальных этапах вирус либо, что хуже, - результат воздействия вирусных белков, которые напоминают собственные белки организма, и иммунная система начинает их путать.

"Когда вирус остается в организме слишком долго, а усиливающийся иммунный ответ продолжает разбивать вирусные частицы, иммунная система видит фрагменты вируса, не знакомые ей ранее. Если какой-либо из этих вирусных фрагментов слишком похож на один из собственных белков организма, это может вызвать выработку аутоантител", - объясняет ученый.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Именно это наблюдается у "тяжелых" пациентов - у них происходит массовое развитие антител IgG, которые, вместо белков вируса, ошибочно нацеливаются на цитокины - белки, которые секретируют клетки иммунной системы и подавляют их способность связываться с соответствующими рецепторами, блокирующими размножение вируса. Тот стремительно размножается, а иммунная система, вырабатывающая все больше цитокинов, захлебывается собственными антителами - так происходит грозный цитокиновый шторм.

Результаты исследования говорят в пользу вакцинации. Ведь вакцины содержат генетические инструкции по производству спайкового белка SARS-CoV-2, и при вакцинации иммунная система не сможет спутать его с собственными белками организма и не станет вырабатывать антитела к ним.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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