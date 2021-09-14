Автобан уйдет в Сибирь

Строительство автодороги М-12 идет полным ходом. Недавно стало известно, что уже полностью пробит створ трассы в 800 километров до Казани, основные этапы сданы в Главэкспертизу. На одном из последних съездов "Единой России" президент Владимир Путин предложил продлить М-12 даже не до Екатеринбурга, как планировалось раньше, а до Тюмени, то есть еще ближе к Западному Китаю. На эти цели государство потратит 650 миллиардов рублей.

Строительство новой дороги из Москвы в Казань, которая войдет в состав международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", обсуждалось не один год. В 2008 году даже был подписан соответствующий меморандум с Казахстаном. Но проект постоянно откладывался: никак не удавалось определиться между скоростной автодорогой и высокоскоростной железнодорожной магистралью. Макроэкономическая ситуация также не способствовала запуску столь масштабных проектов. В результате длительных дискуссий и расчетов выбор был сделан в пользу платной автомагистрали. Она будет иметь протяженность более 810 километров. Это будет полностью новое строительство. Далее дорогу планируется продлить до Екатеринбурга и Тюмени. То есть еще минимум вдвое. Чуть более половины придется на новое строительство, остальное - на реконструкцию существующих федеральных дорог.

Для ускорения реализации М-12 и других подобных проектов в августе было принято постановление правительства №1312, стимулирующее досрочную сдачу подрядчиками дорожных объектов - фактически создав механизм получения льготного кредита на эти нужды за счет федерального бюджета. Преимуществом при поддержке пользуются проекты, входящие в состав нацпроекта "Безопасные качественные дороги" или Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Во многом эта мера стала востребованной и предопределила высокий темп строительства. На трассе М-12 уже наведено 5 из восьми понтонных переправ, на четырех участках уложены пробные слои асфальтобетона, который производят два десятка заводов, установленных прямо на строительных площадках.

В силу высокой капиталоемкости и необходимости привлечения внебюджетных средств такого рода проекты всегда сталкиваются с вопросом поиска инвесторов. В первую очередь, это поиск баланса параметров проекта для обеспечения его привлекательности частным инвесторам. Например, при определении социально приемлемого уровня тарифов за проезд по дороге.

Макроэкономический эффект от запуска в эксплуатацию трассы М-12 составит 2,4 триллиона рублей за счет объединения 20 региональных центров с высоким производственным потенциалом (Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республик Чувашия и Татарстан). Время, необходимое для передвижения, после ввода трассы может сократиться в 2 раза - до 6,5 часов, при этом строительство создаст около 80 тысяч рабочих мест.

Предполагается, что по М-12 будут перевозить до 70 миллионов тонн грузов ежегодно. В зоне прохождения трассы проживает более 60 миллионов человек, то есть в результате ее строительства улучшится транспортная связность территорий для более чем 40 процентов населения страны. Кроме того, предложенное президентом продление трассы из Казани до Тюмени через Нижний Новгород и Екатеринбург еще больше усилит имеющиеся позитивные эффекты.