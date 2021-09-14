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14.09.2021 20:46
Рубрика: Власть

Бастрыкин запросил санкции на возбуждение уголовных дел на пятерых судей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Высшая квалификационная коллегия судей на ближайшем заседании планирует рассмотреть пять ходатайств председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судей.

У правоохранительных органов есть претензии к двум бывшим и трем действующим судьям. В частности, поступило ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка N 8 Видновского судебного района Московской области Ирины Бородиной по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Статья 159 УК наказывает за мошенничество. Часть 4 говорит о том, что речь - о подозрениях в мошенничестве в крупном размере. Также Александр Бастрыкин просит возбудить дело о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшей судьи Шатурского городского суда Московской области Юлии Давыдовой. В Воронежской области глава СК запросил наказание для судьи Людмилы Козиевой за ДТП, в котором тяжело пострадал человек.

Кроме того, у ВККС просят согласия на возбуждение дела о воспрепятствовании правосудию Ивана Стрешенца - мирового судьи Керчи в отставке - и о мошенничестве - в отношении бывшего судьи Волгограда Артура Дудникова. По закону судьи, покинувшие должность, могут сохранять статус судьи в отставке. В некоторых случаях они на какое-то время могут быть привлечены для отправления правосудия.

Это может быть сделано, например, когда в каком-то суде высока нагрузка и пустуют вакансии. На судей в отставке распространяются запреты и ограничения, действующие для судей. Такие судьи остаются спецсубъектами, и возбудить против них уголовные дела можно только с разрешения судейского сообщества. Такая процедура необходима для защиты независимости судей.

Кроме того, существует специальный порядок и дисциплинарного наказания судей. Речь идет о тех ситуациях, когда человек в мантии не совершил правонарушение, но каким-то образом вышел за рамки кодекса этики или проявил непрофессионализм. Это очень деликатный вопрос, так как всегда есть желающие наказать судью за решение, которое им не нравится.

Однако судью нельзя наказать даже за судебную ошибку, если он ошибся добросовестно. То есть неправильно толковал закон или не так оценил те или иные доказательства. Непростительно человеку в мантии только судить не по совести или нечестно.

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Если же ошибка произошла из-за неверной оценки доказательств или неправильного применения правовых норм, судью поправят, но не накажут. Хотя для судьи это, безусловно, повод поработать над повышением своей квалификации.

В прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 150 судей, из них 22 человека были уволены.

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