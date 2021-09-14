Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН

На следующей неделе президент США Джо Байден выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Такую информацию распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент поедет 21 сентября в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее", - говорится в сообщении. При этом дополнительные детали в Белом доме пообещали распространить позднее, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Байден намерен в ближайшее время провести международный саммит, посвященный борьбе с коронавирусом и вопросам глобальной вакцинации. По данным газеты Politico, эту встречу Вашингтон хочет провести в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. The Washington Post сообщал, что этот саммит запланирован на 22 сентября.