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Рубрика: В мире

Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН

Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

На следующей неделе президент США Джо Байден выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Такую информацию распространила пресс-служба Белого дома.

Фото: AP Photo
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"Президент поедет 21 сентября в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее", - говорится в сообщении. При этом дополнительные детали в Белом доме пообещали распространить позднее, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Байден намерен в ближайшее время провести международный саммит, посвященный борьбе с коронавирусом и вопросам глобальной вакцинации. По данным газеты Politico, эту встречу Вашингтон хочет провести в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. The Washington Post сообщал, что этот саммит запланирован на 22 сентября.

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