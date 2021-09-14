"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры

Премьера сингла "Почта" состоялась 14 сентября на стриминговых платформах. Новое видео с вокалом Шуры Би-2 - кавер-версия песни Земфиры с ее недавнего мини-альбома "Ах".

Причем, как рассказали обозревателю "РГ" в группе, в записи принимали участие также две приглашенные скрипачки и виолончелист. А аранжировку делали Андрей "Белый" Лебедев и "Би-2". В качестве звукорежиссеров на студии FlySound Би-2 вновь выступили не нуждающийся в рекомендациях Сергей Большаков и его коллега Владимир Воронов. Ну, а сведение и мастеринг опять делали за рубежом - в Лондоне и в Лос-Анжелесе.

Продюсерами трека выступили вдвоем Шура Би-2 и Лева Би-2.

При этом в "Би-2" сообщили, что пока неизвестно, войдет ли новый трек в будущий альбом группы. Пока ориентировочная дата его релиза - осень 2022 года. Ну, а до этого времени группа, наверняка, успеет сочинить и записать еще много интересных песен.

Кстати

А пока "Би-2" выпустили концертный альбом "Сверим сердца" (official bootleg). В нем собраны 16 треков, сыгранных 27 июня 2021 года на московском стадионе "Лужники". Напомним, что из-за пандемии он должен был состояться без зрителей. Но "Би-2" вышли на сцену в пустых "Лужниках" и все равно исполнили заранее запланированные песни, даже оставшись лишь наедине с самими собой.

2 сентября эта запись увидела свет, пока только в цифровом формате. Но, как нам также сообщили в группе "Би-2" - в конце сентября или начале октября состоится релиз альбома "Сверим сердца" и на виниле.