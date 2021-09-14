Постановление правительства Чеченской Республики от 8 сентября 2021 года № 185 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чеченской Республике на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" и Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-P3 "Об установлении порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Чеченской Республике на 2022 год в расчете на душу населения - 11 472 рубля, для трудоспособного населения - 12 504 рубля, для пенсионеров - 10 271 рубль, для детей - 11 576 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя А.А.Магомадов







