Чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Второй кассационный суд общей юрисдикции строго указал чиновникам: они не вправе запрещать человеку строить второй жилой дом на своем участке. Жилых домов на шести сотках может быть сколько угодно. Конечно, в разумных пределах и рамках градостроительных норм.

Поводом для разъяснений послужило дело некоей жительницы Рязанской области гражданки Н. Местным чиновникам почему-то показалось, что закон запрещает строить второй жилой дом на земельном участке. Баню? Можно. Гараж? Еще куда ни шло. Но второй жилой дом? Это ни в какие ворота!

Поэтому столоначальники чрезвычайно нервно отреагировали, когда женщина сообщила, что хочет начать строительство. Мол, ведь дом у нее уже есть, куда еще? А если гражданке так приспичило строиться, то пусть сначала снесет ту развалюху, что в данный момент считается ее домом.

"Н. приобрела жилой дом общей площадью 26 кв. м и земельный участок общей площадью 2700 кв. м. (категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства) и обратилась в администрацию муниципального образования с уведомлением о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на принадлежащем ей участке", - рассказывают во Втором кассационном суде.

Однако уведомлением от 13 марта 2020 N 7 ей сообщено "о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства в связи с тем, что согласно действующему законодательству размещение второго жилого дома на вышеуказанном земельном участке недопустимо".

Не исключено, что женщина и сама не прочь снести старую избушку. Но есть проблема: пока хозяйке жить негде. Вариант все снести, остаться без крыши над головой, где-то мыкаться, зато весело и задорно строить большой дом, не всем подходит. Почему-то. Безусловно, ломать всегда веселее, чем строить. Но немало людей, как ни странно, предпочитают сначала построить, а потом ломать.

По логике чиновников, женщина должна сначала сломать старый дом, а потом начать строить новый. Довод, что ей тогда негде будет жить, их не взволновал

"Посчитав указанное уведомление незаконным, нарушающим ее права и законные интересы как собственника земельного участка на строительство нового дома, Н. обратилась в суд, указав, что снос имеющегося дома на земельном участке как условие выдачи уведомления о соответствии планируемого к строительству объекта лишает ее семью единственного жилого помещения в данном населенном пункте", - рассказывают во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Люди в мантиях проанализировали законы и не нашли нормы, которая бы запрещала человеку строить второй жилой дом. Все инстанции поддержали женщину. А когда чиновники, добиваясь защиты придуманного ими запрета, дошли до кассационного суда, то услышали нет и там.

"Суды пришли к обоснованному выводу об использовании истцом земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по целевому назначению и незаконности указанного уведомления администрации, вынесенного по мотивам существования на земельном участке иного подобного объекта, - подчеркнул кассационный суд. - Оснований согласиться с доводом кассационной жалобы о том, что на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, можно построить только один жилой дом, не имеется".

Теперь, как сказал некогда классик, ее "пример - другим наука", граждане могут смело ориентироваться на правовые позиции кассационного суда и строить столько, сколько захотят. Однако с соблюдением градостроительных норм.

За высоким забором может быть ровно столько домов, сколько вмещает земля и позволяют нормы. Фото: Михаил Синицын

Как недавно специально разъяснил Девятый кассационный суд общей юрисдикции, в случае строительства новых объектов либо необходимости изменения параметров объектов капстроительства, то есть реконструкции, обязательно соблюдение требований градостроительных регламентов.

В качестве иллюстрации третья инстанция привела историю гражданина Т., владеющего домом во Владивостоке. Мужчина захотел провести реконструкцию здания, то есть совершенно преобразить дом. Однако администрация города запретила ему это делать: земельный участок, на котором расположен жилой дом, отнесен к территориальной зоне Т-4 "Зона улично-дорожной сети", в которой не предусмотрено строительство (реконструкция) объектов индивидуального жилищного строительства.

Суды проанализировали законодательство и не нашли норм, которые бы запрещали человеку построить второй жилой дом на участке

Проще говоря, дом уже вписался в улицу таким, как есть, и по правилам должен таким и остаться. Иначе улица потеряет свое законное очарование.

Гражданин Т. полагал, что раз он владеет домом и участком, на котором стоит дом, и ничего нового строить не собирается, а только хочет капитально перебрать стены, то вправе засучивать рукава. Кассационный суд с этим не согласился.